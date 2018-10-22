22.10.2018 | 13:16

В Кузнецке объекты с массовым пребыванием людей обследует рабочая группа антитеррористической комиссии. Об этом в понедельник, 22 октября, заявил мэр города Сергей Златогорский.

Руководителям различных учреждений дали задание проверить систему сигнализации, оповещения, контроля доступа, работу всех видов связи.

«Наряду с технической стороной человеческий фактор в вопросе безопасности является не менее значимым. Каждый человек должен проявлять максимальную бдительность», - подчеркнул мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

Также, по его мнению, необходимо проверить документацию: инструкции, памятки. Их следует актуализировать.

«Всем руководителям поручено провести совещания по вопросам повышения бдительности персонала к возможным угрозам, усиления мер безопасности, поддержания действующей связи с правоохранительными органами, порядку действий при обнаружении подозрительных предметов и эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации», - сообщили в пресс-службе местной мэрии.

21 октября в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» обратилась жительница Южной Поляны в Пензе Ирина Астахова, чтобы выразить недоумение по поводу способа, которым решили обезопасить территорию школы № 28. Там повесили замок на калитку рядом со шлагбаумом.

Усиление мер по антитеррору связано с трагедией в Керчи. 17 октября в политехническом колледже произошли серия взрывов и стрельба. Погибли 20 человек, ранения и травмы получили более 50.