Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|21 окт 2018|13:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
0oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  75.32  |  $  65.81
 

Глас народа | В Пензе у школы № 28 повесили замок на калитку рядом со шлагбаумом

21.10.2018|12:44
Печать

В воскресенье, 21 октября, в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» обратилась жительница Южной Поляны Ирина Астахова «в поисках здравого смысла» - именно так она озаглавила письмо.

По словам Ирины, у нее вызывает недоумение способ, которым решили обезопасить территорию школы № 28.

На калитке, выходящей на улицу Краснова, появились замок и объявление: «Уважаемые жители микрорайона! В целях предотвращения террористических актов, соблюдения антитеррористического режима просим с пониманием отнестись к закрытию территории школы. Не ломайте ограждение школы. Не создавайте дополнительную опасность детям».

«Все бы ничего, но калитка находится у ворот, которых, собственно, нет, вместо них - шлагбаум. Я вот не нашлась, что ответить 5-летнему внуку на вопрос: «А как же они не заметили, что тут все равно проход остался?» - написала Ирина Астахова.

По словам пензячки, меры безопасности, видимо, принятые после массового убийства в колледже Керчи, не могут быть лишними. «Но только если это действительно меры безопасности, а не вот это - я даже не знаю, как это назвать», - резюмировала она.

0
0
0
0
 
Гость|21.10.2018 13:16|

penzainform.ru писал(a):

«Все бы ничего, но калитка находится у ворот, которых, собственно, нет, вместо них - шлагбаум. Я вот не нашлась, что ответить 5-летнему внуку на вопрос: «А как же они не заметили, что тут все равно проход остался?» - написала Ирина Астахова.

По словам пензячки, меры безопасности, видимо, принятые после массового убийства в колледже Керчи, не могут быть лишними. «Но только если это действительно меры безопасности, а не вот это - я даже не знаю, как это назвать», - резюмировала она.

Видимо, Воронков с Голодяевым посчитали это достаточной мерой. Хотя 5-ти летнему это будет действительно трудно понять. Взрослые же вроде люди..

Гость|21.10.2018 13:31|

Вместо реальных мер по обеспечению безопасности министерство образования приказало школам (!) усилить меры безопасности! А как, интересно?! Вместо одной уборщицы посадить на вахту две?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 