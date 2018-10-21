21.10.2018 | 12:44

В воскресенье, 21 октября, в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ» обратилась жительница Южной Поляны Ирина Астахова «в поисках здравого смысла» - именно так она озаглавила письмо.

По словам Ирины, у нее вызывает недоумение способ, которым решили обезопасить территорию школы № 28.

На калитке, выходящей на улицу Краснова, появились замок и объявление: «Уважаемые жители микрорайона! В целях предотвращения террористических актов, соблюдения антитеррористического режима просим с пониманием отнестись к закрытию территории школы. Не ломайте ограждение школы. Не создавайте дополнительную опасность детям».

«Все бы ничего, но калитка находится у ворот, которых, собственно, нет, вместо них - шлагбаум. Я вот не нашлась, что ответить 5-летнему внуку на вопрос: «А как же они не заметили, что тут все равно проход остался?» - написала Ирина Астахова.

По словам пензячки, меры безопасности, видимо, принятые после массового убийства в колледже Керчи, не могут быть лишними. «Но только если это действительно меры безопасности, а не вот это - я даже не знаю, как это назвать», - резюмировала она.