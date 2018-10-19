19.10.2018 | 10:40

В Заречном восстановили стенды «Парка Памяти», разбитые вскоре после открытия музейно-выставочного центра. Помощь была оказана одним из местных предпринимателей. Об этом рассказал в группе «Возвращение в Селиксу» соцсети «Вконтакте» директор МВЦ Виктор Кладов.

«Малолетних правонарушителей поймали. Здесь пока еще остаются неясные моменты (например, они берут на себя только половину разрушенных конструкций), но это рано или поздно разрешится. Ущерб они, безусловно, компенсируют; вину в содеянном вроде бы осознали», - написал Виктор Кладов.

По словам задержанных (ранее сообщалось, что это пятеро несовершеннолетних местных жителей), они не видели, что было изображено на стендах из-за сумерек и состояния опьянения.

«Независимо от того, говорят ли они всю правду, и были ли в парке вандалы кроме них (чего нельзя исключать), мне кажется, что в целом наш город довольно успешно прошел этот импровизированный «тест на нравственность», - подчеркнул Кладов.

Он отметил, что проходившие мимо разбитых стендов люди не оставались равнодушными и пытались починить их своими силами.

«Общество заняло абсолютно непримиримую позицию, категорически не приняв случившееся. Что до наличия групп хулиганов и вандалов - так они есть повсюду», - добавил директор МВЦ.

Музейно-выставочный центр разместили на территории бывшего учебного полигона 37-й запасной стрелковой бригады (дивизии), где в годы Великой Отечественной войны готовили пополнение для фронта. После идентификации всех остатков сооружений Селиксенских лагерей в зоне отдыха «Солнечная» возле них установили 20 информационных стендов, на которых разместили сведения об объектах полигона со схемами и фотографиями.

Проект реализовали на средства президентского гранта.