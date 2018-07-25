25.07.2018 | 12:17

В Заречном приступили к реализации проекта «Парк памяти», который в 2018 году стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил 311 622 руб. на обустройство.

Деньги планируют потратить на музеефикацию территории бывшего учебного полигона 37-й запасной стрелковой бригады (дивизии), на котором в годы Великой Отечественной войны готовили пополнение для фронта.

После идентификации всех остатков сооружений селиксенских лагерей в зоне отдыха «Солнечная» возле них установят 20 информационных стендов, на которых разместят сведения об объектах полигона со схемами и фотографиями.

«Для удобства людей с ограниченными возможностями зрения каждый такой стенд оборудуют табличками с информацией, записанной шрифтом Брайля», - сообщил специалист Управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев.

На берегу пруда также разместят два прорезных модуля для обозначения места, где прежде протекал ручей, из которого новобранцы брали воду. Кроме того, на территории бывшего учебного полигона появится тематический арт-объект.

«В качестве одного из его вариантов рассматривается конструкция из металлических труб, воспроизводящих звук ветра, постоянно дувшего на открытом пространстве полигона», - добавил Владимир Кшуманев.

Все подготовительные мероприятия должны завершить к началу сентября.