02.10.2018 | 15:11

В Заречном полиция установила личности вандалов, которые три дня назад разбили семь стендов музейно-выставочного центра «Парк Памяти». МВЦ открыли 21 сентября за Центром здоровья и досуга на средства президентского гранта.

По подозрению в хулиганстве по горячим следам задержаны пятеро несовершеннолетних местных жителей, сообщается на портале «Город Z».

Специалист по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергей Яшкин уточнил, что никто из подростков на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоял. По данному факту в настоящее время проводится проверка.

Стенды простояли всего десять дней. После случившегося нужно либо снимать все уцелевшее и закрывать «Парк Памяти», либо восстанавливать его. На ремонт, естественно, потребуются деньги: один стенд стоит около трех тысяч рублей, также понадобится уплатить за их установку.

«Если же парк пропадет, то мобильное приложение, создание которого тоже стоило денег, тоже окажется ненужным», - процитировал директора музейно-выставочного центра портал «Заречье сегодня».

Музейно-выставочный центр разместили на территории бывшего учебного полигона 37-й запасной стрелковой бригады (дивизии), где в годы Великой Отечественной войны готовили пополнение для фронта.

После идентификации всех остатков сооружений селиксенских лагерей в зоне отдыха «Солнечная» возле них установили 20 информационных стендов, на которых разместили сведения об объектах полигона со схемами и фотографиями.