Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|2 окт 2018|16:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+16oC
Завтра | Ливень |
  75.23  |  $  65.22

Общество | В Заречном задержали подозреваемых в акте вандализма в «Парке памяти»

02.10.2018|15:11
Печать

В Заречном полиция установила личности вандалов, которые три дня назад разбили семь стендов музейно-выставочного центра «Парк Памяти». МВЦ открыли 21 сентября за Центром здоровья и досуга на средства президентского гранта.

По подозрению в хулиганстве по горячим следам задержаны пятеро несовершеннолетних местных жителей, сообщается на портале «Город Z».

Специалист по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречный Сергей Яшкин уточнил, что никто из подростков на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоял. По данному факту в настоящее время проводится проверка.

Стенды простояли всего десять дней. После случившегося нужно либо снимать все уцелевшее и закрывать «Парк Памяти», либо восстанавливать его. На ремонт, естественно, потребуются деньги: один стенд стоит около трех тысяч рублей, также понадобится уплатить за их установку.

«Если же парк пропадет, то мобильное приложение, создание которого тоже стоило денег, тоже окажется ненужным», - процитировал директора музейно-выставочного центра портал «Заречье сегодня».

Музейно-выставочный центр разместили на территории бывшего учебного полигона 37-й запасной стрелковой бригады (дивизии), где в годы Великой Отечественной войны готовили пополнение для фронта.

После идентификации всех остатков сооружений селиксенских лагерей в зоне отдыха «Солнечная» возле них установили 20 информационных стендов, на которых разместили сведения об объектах полигона со схемами и фотографиями.

Источник — gorodz.info
0
0
0
0
 
Гость|02.10.2018 15:38|

Это наверное те же, которые несколько лет назад ветерана сожгли...

Гость|02.10.2018 15:53|

Так заставить их родителей все это восстановить.

Гость|02.10.2018 15:59|

Вот вам и скрепы, вот и духовность.

Гость|02.10.2018 16:08|

У нас культурный город. Стенды простояли 10 дней. В Пензе продержались бы максимум 3 дня. Шары вон футбольные изрезали сразу, помните?

Гость|02.10.2018 16:09|

Гость писал(a):

Шары вон футбольные изрезали сразу, помните?
Кто-то сомневается в том, что их порезали дорогие гости из Заречного?

Гость|02.10.2018 16:10|

Гость писал(a):

Кто-то сомневается в том, что их порезали дорогие гости из Заречного?
Не, мы по стендам специалисты.

Гость|02.10.2018 16:15|

Заречный и Шемышейка рулят.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 