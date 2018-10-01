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Происшествия | В Заречном разбили 7 стендов «Парка Памяти», открытого 10 дней назад

01.10.2018|14:50
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В минувшие выходные в Заречном вандалы разрушили семь стендов музейно-выставочного центра «Парк Памяти», который десять дней назад, 21 сентября, открылся за Центром здоровья и досуга на средства президентского гранта.

«Мне о случившимся сообщили в воскресенье вечером. Конечно, я обратился в полицию. Вместе с оперуполномоченным мы съездили на место происшествия, все осмотрели. Я написал заявление. Такое уже случалось. Когда мы только готовили открытие парка и установили один стенд, его тоже изуродовали неизвестные», - сообщил директор МВЦ Виктор Кладов.

По его словам, нетронутыми остались только стенды у Центра здоровья и досуга - вероятно, злоумышленники опасались попасть в объективы видеокамер.

«Теперь есть два варианта: снимать все стенды, кроме тех, что расположены у Дома молодежи, или восстанавливать парк. Первый вариант мне не нравится. Окажется, что вся работа, которую мы проделали, пошла насмарку», - пояснил Виктор Кладов.

На ремонт потребуются деньги. Один стенд стоит около трех тысяч рублей, также нужно будет заплатить за их установку.

«Если же парк пропадет, то мобильное приложение, создание которого тоже стоило денег, тоже окажется ненужным», - процитировал директора музейно-выставочного центра портал «Заречье сегодня.

Источник — Фото zarpressa.ru
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Гость|01.10.2018 15:18|

Лоси, больше некому...

Гость|01.10.2018 15:20|

Уроды. Пьяное быдло.

Гость|01.10.2018 15:22|

Заречный превращается в рассадник мерзости...

Гость|01.10.2018 15:28|

penzainform.ru писал(a):

На ремонт потребуются деньги. Один стенд стоит около трех тысяч рублей, также нужно будет заплатить за их установку.
Раз стенд стоит таких денег почему сразу видео камеру (и др. сигнализацию) не установить?

Или заказали, но у НИКИРЭТа?

Гость|01.10.2018 15:31|

нет памяти в заречном.

Гость|01.10.2018 15:44|

Предлагаю после отбытия срока не пускать в Заречный.

Гость|01.10.2018 15:53|

Если за бюджетные деньги каждый раз восстанавливать разбитое "вандалами", то вопрос - кому это выгодно?

Гость|01.10.2018 16:02|

ХОТЕЛОСЬ ДУМАТЬ ЧТО ЖИВОТНЫЕ,ЛОСИ,НО УВЫ.ЛЮДИ...

Гость|01.10.2018 16:05|

Гость писал(a):

Если за бюджетные деньги каждый раз восстанавливать разбитое "вандалами", то вопрос - кому это выгодно?
Выгодно тем, кто пилит.

Гость|01.10.2018 16:07|

Гость писал(a):

Предлагаю после отбытия срока не пускать в Заречный.
наоборот не выпускать(!) - пусть за колючкой остаются.

Имя: Гость
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