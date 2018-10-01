01.10.2018 | 14:50

В минувшие выходные в Заречном вандалы разрушили семь стендов музейно-выставочного центра «Парк Памяти», который десять дней назад, 21 сентября, открылся за Центром здоровья и досуга на средства президентского гранта.

«Мне о случившимся сообщили в воскресенье вечером. Конечно, я обратился в полицию. Вместе с оперуполномоченным мы съездили на место происшествия, все осмотрели. Я написал заявление. Такое уже случалось. Когда мы только готовили открытие парка и установили один стенд, его тоже изуродовали неизвестные», - сообщил директор МВЦ Виктор Кладов.

По его словам, нетронутыми остались только стенды у Центра здоровья и досуга - вероятно, злоумышленники опасались попасть в объективы видеокамер.

«Теперь есть два варианта: снимать все стенды, кроме тех, что расположены у Дома молодежи, или восстанавливать парк. Первый вариант мне не нравится. Окажется, что вся работа, которую мы проделали, пошла насмарку», - пояснил Виктор Кладов.

На ремонт потребуются деньги. Один стенд стоит около трех тысяч рублей, также нужно будет заплатить за их установку.

«Если же парк пропадет, то мобильное приложение, создание которого тоже стоило денег, тоже окажется ненужным», - процитировал директора музейно-выставочного центра портал «Заречье сегодня.