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Общество | Руководители Пензы и области почтили память погибших в Керчи

18.10.2018|12:42
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В четверг, 18 октября, у Дома молодежи руководители Пензы и области возложили цветы к импровизированному мемориалу скорби по жертвам массового убийства в Крыму.

Участники акции «Керчь, мы с тобой!» выразили соболезнования родным и близким погибших и почтили память жертв минутой молчания, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошли серия взрывов и стрельба. По данным на 18 октября, погибли 20 человек, 74 получили ранения. Тело подозреваемого в совершении преступления - 18-летнего учащегося четвертого курса техникума Владислава Рослякова - обнаружили в библиотеке на втором этаже. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия.

Мемориал у Дома молодежи в Пензе «Керчь, мы с тобой!» был создан в день трагедии. Вечером студенты и школьники провели у него траурный митинг.

В тот же день губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным всех жертв трагедии в Керчи. Он пообещал, что в каждом населенном пункте будут приняты дополнительные меры безопасности.

«Акция памяти жертв трагедии продлится до вечера пятницы, 19 октября. Каждый может присоединиться к ней - принести цветы и оставить зажженную свечу», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|18.10.2018 13:13|

Эти панихиду отслужат, кто бы сомневался. И лица скорбные у них.

Имя: Гость
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