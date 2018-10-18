18.10.2018 | 12:42

В четверг, 18 октября, у Дома молодежи руководители Пензы и области возложили цветы к импровизированному мемориалу скорби по жертвам массового убийства в Крыму.

Участники акции «Керчь, мы с тобой!» выразили соболезнования родным и близким погибших и почтили память жертв минутой молчания, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошли серия взрывов и стрельба. По данным на 18 октября, погибли 20 человек, 74 получили ранения. Тело подозреваемого в совершении преступления - 18-летнего учащегося четвертого курса техникума Владислава Рослякова - обнаружили в библиотеке на втором этаже. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия.

Мемориал у Дома молодежи в Пензе «Керчь, мы с тобой!» был создан в день трагедии. Вечером студенты и школьники провели у него траурный митинг.

В тот же день губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным всех жертв трагедии в Керчи. Он пообещал, что в каждом населенном пункте будут приняты дополнительные меры безопасности.

«Акция памяти жертв трагедии продлится до вечера пятницы, 19 октября. Каждый может присоединиться к ней - принести цветы и оставить зажженную свечу», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.