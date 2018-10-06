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Общество | Школьников Пензенской области обучат основам гражданской обороны

06.10.2018|11:38
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С 8 по 12 октября во всех школах Пензенской области пройдут тематические занятия по основам гражданской обороны.

«В уроки будут включены тренировки по поведению детей в чрезвычайных ситуациях, включая задымление, пожар, экстремальные ситуации на транспорте», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Занятия приурочены к 86-летию образования системы гражданской обороны. В преддверии этого праздника, с 1 по 3 октября, Пензенская область присоединилась к Всероссийской тренировке по гражданской обороне.

Во время тренировки в Пензе прошли смотр техники экстренных служб и учения в условиях выброса опасного вещества, а в Нижнеломовском районе ликвидировали последствия условной автокатастрофы.

В день праздника спасатели получили новую спецтехнику.

Источник — фото: minobr.pnzreg.ru
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