06.10.2018 | 11:38

С 8 по 12 октября во всех школах Пензенской области пройдут тематические занятия по основам гражданской обороны.

«В уроки будут включены тренировки по поведению детей в чрезвычайных ситуациях, включая задымление, пожар, экстремальные ситуации на транспорте», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Занятия приурочены к 86-летию образования системы гражданской обороны. В преддверии этого праздника, с 1 по 3 октября, Пензенская область присоединилась к Всероссийской тренировке по гражданской обороне.

Во время тренировки в Пензе прошли смотр техники экстренных служб и учения в условиях выброса опасного вещества, а в Нижнеломовском районе ликвидировали последствия условной автокатастрофы.

В день праздника спасатели получили новую спецтехнику.