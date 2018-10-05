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Общество | У пензенских спасателей появилось судно на воздушной подушке

05.10.2018|13:26
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У сотрудников МЧС появилась новая спецтехника, предназначенная для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Это пожарный и аварийно-спасательный автомобили, судно на воздушной подушке с прицепом, а также мобильный программно-технический комплекс на базе ГАЗ-27527.

Пожарная автоцистерна на шасси автомобиля КамАЗ обладает повышенной проходимостью по бездорожью. Мобильный комплекс применяется при проведении ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в том числе при перевозке опасных грузов. А судно на воздушной подушке «Славир» - это простой в устройстве и надежный в эксплуатации амфибийный аппарат.

«Подобные катера на воздушной подушке отличаются красотой инженерных решений и узнаваемым внешним видом, выделяющим его среди аналогов. Эти суда пользуются большим спросом у спасателей МЧС России. Благодаря отличной управляемости и способности остановиться точно в обозначенном месте судно может более эффективно выполнять задачи, связанные со спасением», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Новую технику спасателям вручили в четверг, 4 октября, в День гражданской обороны МЧС России. Торжественная церемония прошла на Юбилейной площади в Пензе.

Губернатор Иван Белозерцев поздравил спасателей с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженную работу в условиях повышенного риска.

«Возникают разные сложные ситуации - стихийные бедствия, техногенные катастрофы, которые угрожают здоровью и жизни наших граждан. Личный состав сил гражданской обороны задачи по спасению людей на территории региона выполняет достойно», - констатировал глава региона.

«Отличившихся сотрудников отрасли Иван Белозерцев наградил благодарственными письмами главы региона и памятными подарками», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Новая техника позволит спасателям действовать более эффективно. Все автомобили оснащены современным оборудованием, позволяющим сократить время реагирования на ЧП и применять новейшие технологии тушения пожаров.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|05.10.2018 13:50|

А большие прогулочные катера на воздушной подушке появятся на Суре?

Гость|05.10.2018 14:03|

Появятся .

Гость|05.10.2018 14:38|

Суру скоро в асфальт закатают, вот еще немного "попилят"

Гость|05.10.2018 14:51|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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