05.10.2018 | 13:26

У сотрудников МЧС появилась новая спецтехника, предназначенная для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Это пожарный и аварийно-спасательный автомобили, судно на воздушной подушке с прицепом, а также мобильный программно-технический комплекс на базе ГАЗ-27527.

Пожарная автоцистерна на шасси автомобиля КамАЗ обладает повышенной проходимостью по бездорожью. Мобильный комплекс применяется при проведении ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в том числе при перевозке опасных грузов. А судно на воздушной подушке «Славир» - это простой в устройстве и надежный в эксплуатации амфибийный аппарат.

«Подобные катера на воздушной подушке отличаются красотой инженерных решений и узнаваемым внешним видом, выделяющим его среди аналогов. Эти суда пользуются большим спросом у спасателей МЧС России. Благодаря отличной управляемости и способности остановиться точно в обозначенном месте судно может более эффективно выполнять задачи, связанные со спасением», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Новую технику спасателям вручили в четверг, 4 октября, в День гражданской обороны МЧС России. Торжественная церемония прошла на Юбилейной площади в Пензе.

Губернатор Иван Белозерцев поздравил спасателей с профессиональным праздником и поблагодарил за самоотверженную работу в условиях повышенного риска.

«Возникают разные сложные ситуации - стихийные бедствия, техногенные катастрофы, которые угрожают здоровью и жизни наших граждан. Личный состав сил гражданской обороны задачи по спасению людей на территории региона выполняет достойно», - констатировал глава региона.

«Отличившихся сотрудников отрасли Иван Белозерцев наградил благодарственными письмами главы региона и памятными подарками», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Новая техника позволит спасателям действовать более эффективно. Все автомобили оснащены современным оборудованием, позволяющим сократить время реагирования на ЧП и применять новейшие технологии тушения пожаров.