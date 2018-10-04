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Общество | В Пензе экстренные службы ликвидировали условный выброс хлора

04.10.2018|09:32
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В среду, 3 октября, в Пензенской области прошел третий этап Всероссийского командно-штабного учения по гражданской обороне. Сотрудники экстренных служб отработали действия в чрезвычайной ситуации, связанной с аварийным выбросом хлора.

Согласно легенде, на одном из предприятий Пензы произошел выброс хлора. Сотрудники предприятия организовали эвакуацию людей, приняли первичные меры в чрезвычайной ситуации и встретили прибывающие службы.

Пожарно-спасательные подразделения установили заглушку на контейнер с хлором и создали водяную завесу. В одном из зданий был потушен пожар.

Одновременно специалисты центра гигиены и эпидемиологии произвели замеры воздуха с обозначением границы зоны заражения, а полиция организовала оцепление.

В школе, которая расположена неподалеку от предприятия, был развернут пункт временного размещения для людей, проживающих в зоне происшествия.

«Условная авария была успешно ликвидирована», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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