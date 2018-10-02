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Общество | В Пензенской области ликвидировали последствия условной автокатастрофы

02.10.2018|17:04
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Во вторник, 2 октября, в Пензенской области прошел второй этап Всероссийского командно-штабного учения по гражданской обороне. На нем отрабатывались действия по ликвидации условной автокатастрофы.

Согласно легенде, возле села Вирга Нижнеломовского района столкнулись два большегруза, два легковых автомобиля и автобус. В ДТП пострадали люди, на федеральной трассе М5 «Урал» образовался затор.

«Для ликвидации условного происшествия привлечены пожарно-спасательные подразделения нижнеломовского гарнизона, а также службы жизнеобеспечения. Пожарные деблокировали условно пострадавших и передали их медикам. В это же время сотрудники полиции перекрыли дорогу и организовали реверсивное движение», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне проводится в течение трех дней и завершится в канун Дня гражданской обороны (4 октября). Ежедневно проводится разбор действий. На вторую половину последнего дня тренировки запланировано подведение общих итогов. Руководство МЧС России даст оценку работе РСЧС Пензенской области.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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