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Общество | Губернатор попросил у и. о. министра транспорта РФ денег на мосты

13.05.2018|10:39
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Губернатор Иван Белозерцев встретился с и. о. министра транспорта РФ Максимом Соколовым и обсудил с ним возможности реализации двух масштабных проектов реконструкции мостов в Пензе - Бакунинского и Бригадирского.

«Иван Белозерцев обратился к Максиму Соколову с просьбой о поддержке данных проектов и выделении из федерального бюджета средств на их воплощение в жизнь», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Когда 21 ноября 2017 года Максим Соколов приезжал в Пензу, мэр Виктор Кувайцев рассказал ему о планах по реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до Центральной. Для реализации этого проекта необходимо выделение центром денежных средств в размере 3,5 миллиарда рублей.

«Проезжая по существующей дороге, мы должны пересечь два примитивных моста, которые давно устарели, через реки Ардым и Пензу. Последний - Бригадирский - имеет ненормативную ширину (всего 7 метров) и пришел в ветхое состояние», - пояснил министру Виктор Кувайцев.

Реконструкцию путепровода, соединяющего Терновку и Кривозерье, планируют начать в 2019 году.

Специалисты предлагают два варианта. Первый был изложен Максиму Соколову (возведение эстакады, которая пройдет над железной дорогой и рекой), второй изучили позже на совещании в региональном правительстве (он предусматривает сохранение проезда под железной дорогой и обустройство дополнительного прокола для встречного движения).

Окончательный проект реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной должен быть готов к августу 2018 года, потом его согласуют в столице.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|13.05.2018 11:23|

Попрошайка!

То за бизнесом территории закрепить хочет, за которые районные администрации отвечают.

То за школьниками эти территории закрепить.

Все халявы ищет! Почему территории не закреплены за семьями чиновников, депутатов? Что чиновник получая от 2 до 10 млн. не может скинуться на обустройство города, тем самым выполнив свою работу слуги народа?

Гость|13.05.2018 11:31|

penzainform.ru писал(a):

Директор цирка Владимир Голубев уже прощался со своим зданием в прошлом году, но потом было решено временно открыть развлекательное учреждение. В 2012-м реконструкция точно начнется.

«Будет объявлен конкурс, в ходе которого выберут генерального подрядчика, и после этого мы начнем ломать старое строение. Я уже даже кирку приготовил, чтобы выбить первый кирпич. Думаю, эта новогодняя программа - последняя», - рассказал Владимир Голубев.

Проект нового цирка разрабатывался так долго из-за того, что ни один из уже существующих планов Пензе не подошел. Предполагается, что строительство здания займет три года.

Гость|13.05.2018 11:36|

Прошу тебя в час розовый

Напой тихонько мне,

Как дорог край берёзовый

В малиновой заре.

Как дорог край берёзовый

В малиновой заре.

Сожжён мосток, ушла из сердца боль,

Исчезла речка, вдаль умчалась юность.

Но песня, словно первая любовь,

Малиновкой опять ко мне вернулась.

Прошу тебя в час розовый....

С этой песней Верасы губернатор просил деньги. До слез, молодец губернатор!

Гость|13.05.2018 11:39|

penzainform.ru писал(a):

В октябре прошлого года Иван Белозерцев встретился с Дмитрием Ивановым в Москве, и тот подтвердил готовность компании завершить строительство цирка в Пензе. На данном этапе объект готов на 70%.

В марте 2017-го губернатор представил программу по завершению строительства цирка Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, и тот ее поддержал.

Также Иван Белозерцев пояснил, что все необходимые документы уже направлены в департамент инвестиций, реставрации и строительства при Министерстве культуры РФ.

«Процесс нужно завершать, результат будет, когда в регионе есть и заинтересованность власти, и богатые цирковые традиции. Я вижу готовность довести дело до конца, чтобы мы приехали в Пензу перерезать ленточку на торжественном открытии цирка и привезли хорошую программу», - отметил Дмитрий Иванов.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Дмитрий Иванов выразил уверенность, что пензенский цирк будет открыт в 2019 году.

Гость|13.05.2018 11:42|

Совет законопослушного налогоплательщика:уменьшите стоимость затрат хотя бы в 100 раз!

Гость|13.05.2018 11:52|

Какие мосты? есть же паромщик, берег левый, берег правый. И денег просить не надо ни у кого... так то Иван .

Гость|13.05.2018 12:33|

Денег нет, но Вы держитесь. Харон переправит.

Гость|13.05.2018 12:35|

На мосты для зубов. Надо новые вставлять, здоровье дороже.

Гость|13.05.2018 13:16|

Возьмите из поборов с КАПРЕМОНТА.Там же бездна денежная!!!

Или сюда "не вхожи"?

Гость|13.05.2018 13:57|

Гость писал(a):

Возьмите из поборов с КАПРЕМОНТА.Там же бездна денежная!!!

Или сюда "не вхожи"?

Там другая банда орудует .

Гость|13.05.2018 17:17|

Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/verminex

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