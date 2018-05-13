13.05.2018 | 10:39

Губернатор Иван Белозерцев встретился с и. о. министра транспорта РФ Максимом Соколовым и обсудил с ним возможности реализации двух масштабных проектов реконструкции мостов в Пензе - Бакунинского и Бригадирского.

«Иван Белозерцев обратился к Максиму Соколову с просьбой о поддержке данных проектов и выделении из федерального бюджета средств на их воплощение в жизнь», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Когда 21 ноября 2017 года Максим Соколов приезжал в Пензу, мэр Виктор Кувайцев рассказал ему о планах по реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до Центральной. Для реализации этого проекта необходимо выделение центром денежных средств в размере 3,5 миллиарда рублей.

«Проезжая по существующей дороге, мы должны пересечь два примитивных моста, которые давно устарели, через реки Ардым и Пензу. Последний - Бригадирский - имеет ненормативную ширину (всего 7 метров) и пришел в ветхое состояние», - пояснил министру Виктор Кувайцев.

Реконструкцию путепровода, соединяющего Терновку и Кривозерье, планируют начать в 2019 году.

Специалисты предлагают два варианта. Первый был изложен Максиму Соколову (возведение эстакады, которая пройдет над железной дорогой и рекой), второй изучили позже на совещании в региональном правительстве (он предусматривает сохранение проезда под железной дорогой и обустройство дополнительного прокола для встречного движения).

Окончательный проект реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной должен быть готов к августу 2018 года, потом его согласуют в столице.