30.11.2017 | 15:31

Пензенские чиновники провели совещание на свежем воздухе. Официальные лица на месте обсудили реконструкцию дороги, которая соединяет улицы 40 лет Октября и Центральную.

Специалисты предложили два варианта реконструкции автомагистрали, однако известно, что, скорее всего, выберут наименее затратный проект.

«Один - это устройство эстакады во избежание строительства здесь нового моста, потому что это не соответствует нормативу; эта эстакада должна миновать реку и железнодорожные пути. И второй путь, под железной дорогой, предусматривает использование сегодняшнего прокола и еще одной части под мостом», - рассказал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Но, независимо от выбранного проекта, на строительство потребуется большая сумма - около 3,5 миллиардов рублей. Ее могут выделить из федерального бюджета. Об этом уже шла речь во время визита в наш город министра транспорта России Максима Соколова.

«Я думаю, что можно позиционировать этот проект и как проект федеральной поддержки по программе «Т4», в том числе за счет федеральных средств, особенно если будут приняты соответствующие решения, так и по программе «Безопасные и качественные дороги», - отметил министр транспорта РФ.

Окончательный проект реконструкции дороги от улицы 40-летия Октября до улицы Центральной должен быть готов к августу 2018 года, потом его согласуют в столице. К работам планируется приступить в 2019 году.