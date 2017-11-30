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Общество | К августу 2018-го создадут проект новой дороги в районе Бригадирского моста

30.11.2017|15:31
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Пензенские чиновники провели совещание на свежем воздухе. Официальные лица на месте обсудили реконструкцию дороги, которая соединяет улицы 40 лет Октября и Центральную.

Специалисты предложили два варианта реконструкции автомагистрали, однако известно, что, скорее всего, выберут наименее затратный проект.

«Один - это устройство эстакады во избежание строительства здесь нового моста, потому что это не соответствует нормативу; эта эстакада должна миновать реку и железнодорожные пути. И второй путь, под железной дорогой, предусматривает использование сегодняшнего прокола и еще одной части под мостом», - рассказал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Но, независимо от выбранного проекта, на строительство потребуется большая сумма - около 3,5 миллиардов рублей. Ее могут выделить из федерального бюджета. Об этом уже шла речь во время визита в наш город министра транспорта России Максима Соколова.

«Я думаю, что можно позиционировать этот проект и как проект федеральной поддержки по программе «Т4», в том числе за счет федеральных средств, особенно если будут приняты соответствующие решения, так и по программе «Безопасные и качественные дороги», - отметил министр транспорта РФ.

Окончательный проект реконструкции дороги от улицы 40-летия Октября до улицы Центральной должен быть готов к августу 2018 года, потом его согласуют в столице. К работам планируется приступить в 2019 году.

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Гость|30.11.2017 20:09|

Перекинуть надо с завязками дорог , норы рыть в 21 веке не солидно притом аэропорт реконструировать хотят. Хотелось бы видеть много полосный путепровод с развязками город тоже растет с разделом на будущее.

Имя: Гость
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