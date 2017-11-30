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Общество | Начало реконструкции Бригадирского моста запланировано на 2019 год

30.11.2017|14:12
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Реконструкцию путепровода, соединяющего Терновку и Кривозерье, планируют начать в 2019 году. Новая дорога освободит центр города от потока транспорта, в основном грузового.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, специалисты предлагают два варианта путепровода. Первый был изложен министру транспорта РФ Максиму Соколову во время его визита в Пензу 21 ноября. Он предполагает возведение эстакады, которая пройдет над железной дорогой и рекой.

Второй вариант рассматривался на оперативном совещании в правительстве Пензенской области 27 ноября. Этот план предусматривает сохранение проезда под железной дорогой и обустройство дополнительного прокола для встречного движения. Тогда же губернатор Иван Белозерцев предложил еще раз выехать на место, обсудить возможности прокола под путями или возведения эстакады.

«Нужно выбрать вариант, который максимально увеличит пропускную способность этого участка дороги», - подчеркнул глава региона в ходе совещания на месте будущего строительства в четверг, 30 ноября.

Разработку проекта завершат в августе 2018 года. В нем, помимо наилучшего варианта строительства, необходимо предусмотреть систему водоотведения, чтобы надолго сохранить дорогу в хорошем состоянии, а также благоустройство прилегающей территории и освещение.

Планируется, что сама реконструкция начнется в 2019 году и пройдет в два этапа. Как сообщили в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, специалисты оценили ее в 2,5-3 миллиарда рублей.

«Этот проект должен быть реализован в обязательном порядке», - заявил губернатор.

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Гость|30.11.2017 14:44|

ага...до 2019 года все деньги разворуют, максимум укрепят мост и скажут "Реконструкция выполнена отлично"...

Гость|30.11.2017 15:15|

Обустройство дополнительного прокола.

Специалисты оценили его в 2,5-3 миллиарда рублей.

«Этот проект должен быть реализован в обязательном порядке», - заявил губернатор.

Прокол товарищи. Это ПРОКОЛ!

Гость|30.11.2017 15:20|

Тут, вероятно, ошибка. Это будет не дополнительный прокол, а ещё один прикол!

Гость|30.11.2017 15:26|

а видео голограмму реконструкции моста на столе слабо создать при помощи современных цифровых , видео, лазерных технологий

Гость|30.11.2017 15:45|

ну. вот. я же говорю не может так все гладко, не печатают же они деньги. А к 2019 году уже реальные сроки

Гость|30.11.2017 15:50|

2,5-3.

Чё так скромненько?

3-8 и половину просим.

Чё мелочиться то?

Гость|30.11.2017 15:51|

penzainform.ru писал(a):

Новая дорога освободит центр города от потока транспорта, в основном грузового.
ну, наконец то здравые мысли от властей. И о населении подумали, а то уже шагнуть некуда, везде машины, и больше не едут, а стоят и стоят...

Гость|30.11.2017 15:55|

Гость писал(a):

а видео голограмму реконструкции моста на столе слабо создать при помощи современных цифровых , видео, лазерных технологий
Точно, как раз Роснано этим займется, а то сидят блин балду пинают по 200 тыс. в месяц получают бездельники...

Гость|30.11.2017 15:56|

Гость писал(a):

«Этот проект должен быть реализован в обязательном порядке», - заявил губернатор.

Прокол товарищи. Это ПРОКОЛ!

интересно, а на пензаинформ можно опечатки редактировать как соц сетях? или только новость перезапускать заново?

Гость|30.11.2017 15:56|

Вот это суммы,охренеть!!!

Гость|30.11.2017 16:01|

penzainform.ru писал(a):

«Нужно выбрать вариант, который максимально увеличит пропускную способность этого участка дороги»
всё верно! но нужно и не забывать про обслуживание данной конструкции, может лучше где то переплатить, но с годами ремонт и вложения оправдают себя

Гость|30.11.2017 16:06|

penzainform.ru писал(a):

специалисты оценили ее в 2,5-3 миллиарда рублей.
действительно, сумма необъятная... тут нельзя лопухнуться, второй раз такую не дадут на такие цели, тут всё под запись и на камеру, кто куда и зачем будет тратить, тогда и все в толк и пойдут

Гость|30.11.2017 16:07|

В 18 году надо приступать уже.

Гость|30.11.2017 16:11|

Гость писал(a):

ага...до 2019 года все деньги разворуют, максимум укрепят мост и скажут "Реконструкция выполнена отлично"...
ну нет, тут же будет или над землей или под землей, как не крути на ремонт это не спишешь, будет заметно, что чего то не хватает, по сравнению с проектом

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