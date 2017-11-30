30.11.2017 | 14:12

Реконструкцию путепровода, соединяющего Терновку и Кривозерье, планируют начать в 2019 году. Новая дорога освободит центр города от потока транспорта, в основном грузового.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, специалисты предлагают два варианта путепровода. Первый был изложен министру транспорта РФ Максиму Соколову во время его визита в Пензу 21 ноября. Он предполагает возведение эстакады, которая пройдет над железной дорогой и рекой.

Второй вариант рассматривался на оперативном совещании в правительстве Пензенской области 27 ноября. Этот план предусматривает сохранение проезда под железной дорогой и обустройство дополнительного прокола для встречного движения. Тогда же губернатор Иван Белозерцев предложил еще раз выехать на место, обсудить возможности прокола под путями или возведения эстакады.

«Нужно выбрать вариант, который максимально увеличит пропускную способность этого участка дороги», - подчеркнул глава региона в ходе совещания на месте будущего строительства в четверг, 30 ноября.

Разработку проекта завершат в августе 2018 года. В нем, помимо наилучшего варианта строительства, необходимо предусмотреть систему водоотведения, чтобы надолго сохранить дорогу в хорошем состоянии, а также благоустройство прилегающей территории и освещение.

Планируется, что сама реконструкция начнется в 2019 году и пройдет в два этапа. Как сообщили в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, специалисты оценили ее в 2,5-3 миллиарда рублей.

«Этот проект должен быть реализован в обязательном порядке», - заявил губернатор.