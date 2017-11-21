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Общество | В Пензе может появиться новая дорога от аэропорта до Кривозерья

21.11.2017|10:43
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Во вторник, 21 ноября, в ожидании приезда полномочного представителя Президента РФ по ПФО Михаила Бабича и министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова на торжественную церемонию открытия Свердловского моста в Пензе глава администрации города Виктор Кувайцев рассказал представителям СМИ о проекте, который собирается представить министру.

Речь идет о реконструкции дороги, соединяющей микрорайоны Гидрострой и Кривозерье.

«Проезжая по существующей дороге, мы должны пересечь два примитивных моста, которые давно устарели, через реки Ардым и Пензу. Последний - Бригадирский - имеет ненормативную ширину (всего 7 метров) и пришел в ветхое состояние. Между тем это направление перспективно: дорога связывает не только логистический центр, который будет действовать в аэропорту, но и Город Спутник, население которого постоянно увеличивается. А промзону на улице Рябова надо связать с жилой зоной в Арбекове. К тому же эта магистраль дает возможность в перспективе увести грузовые транспортные потоки из центра города и выехать на любую федеральную дорогу», - подробно рассказал Виктор Кувайцев.

По его словам, сейчас ситуация усугубляется тем, что тоннельный переход под железнодорожными путями позволяет ехать только в одном направлении, поэтому пропускная способность магистрали очень низка. Кроме того, не обеспечена нормативная высота тоннеля - 5 метров.

Проект предполагает реконструкцию существующей дороги с устройством эстакады, позволяющей одновременно миновать как железнодорожные пути, так и реку Пензу, от улицы Центральной (в районе аэропорта) по Перспективной до улицы 40 лет Октября, находящейся на выезде из Кривозерья.

Предусматривается расширение магистрали до четырех полос, создание тротуаров, велосипедной дорожки, заездных карманов для общественного транспорта и сети освещения. Кроме того, необходимо будет оборудовать водоотведение с локальными очистными сооружениями.

Существующая дорога имеет длину 6,8 км, мост через реку Пензу - 97 м, мост через Ардым - 50,8 м. После реконструкции протяженность магистрали будет равна 6 км, эстакады через железнодорожные пути - 450 м, моста через Ардым - 80 м.

Общая стоимость проекта составит 3,3 млрд рублей. Мэр Пензы намерен предложить министру транспорта финансировать реконструкцию следующим образом: эстакаду и мост - за счет средств системы «Платон» (по примеру реконструкции Свердловского путепровода), а непосредственно трассу включить в проект «Безопасные и качественные дороги».

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Гость|21.11.2017 11:05|

Давно пора

Гость|21.11.2017 11:06|

Очень здравая идея. Главное, чтобы финансирование обеспечили

Гость|21.11.2017 11:09|

Главное чтобы качественно сделали, и не развалилось все через 3 года.

Гость|21.11.2017 11:12|

Очередные пустые слова. Реальных дел практически НЕТ!!!

Гость|21.11.2017 11:18|

Ну так это конкретное предложение, с конкретным разработанным проектом. Откуда Пенза 3 млрд. возьмет? Вот и презентуют федералам. Хорошо хоть инициатива есть от мэрии, есть желание решить вопрос

Гость|21.11.2017 11:21|

Какая инициатива от мэрии, вы о чем?) Кувайцев и команда не могут найти Лопухова чтобы решить проблему автобуса 130

Гость|21.11.2017 11:23|

Ну так Лопухова должен Торгашин искать, маршрут то межмуниципальный)

Гость|21.11.2017 11:37|

Достали уже Спутником, Заречным. Когда в Пензе сделают хоть что-нибудь для Пензы? Развязка вместо Бакунинского моста намного нужнее.

Гость|21.11.2017 11:48|

Так это в первую очередь для Терновки. Спутник, так для узнаваемости федералами.

Гость|21.11.2017 12:15|

Подкопать под железку дешевле обойдётся, нежели чем эстакаду строить

Гость|21.11.2017 12:19|

Гость писал(a):

Подкопать под железку
невнимательный какой

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, не обеспечена нормативная высота тоннеля - 5 метров.

Гость|21.11.2017 12:25|

И весь этот новый поток упрётся в ул.40 лет Октября. Вчера там вечером ехал - вся улица стояла - от спуска с Окружной до круга...

Гость|21.11.2017 12:31|

Одни обещания

Гость|21.11.2017 12:33|

Гость писал(a):

Подкопать под железку

невнимательный какой

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, не обеспечена нормативная высота тоннеля - 5 м

Поглубже подкопать

Гость|21.11.2017 12:38|

Гость писал(a):

Поглубже подкопать
Фиирично. Про разливы рек весной или после ливней - не, не слышал?

А зимой в сём подкопе будет просто ледяной каток.

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Имя: Гость
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