21.11.2017 | 10:43

Во вторник, 21 ноября, в ожидании приезда полномочного представителя Президента РФ по ПФО Михаила Бабича и министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова на торжественную церемонию открытия Свердловского моста в Пензе глава администрации города Виктор Кувайцев рассказал представителям СМИ о проекте, который собирается представить министру.

Речь идет о реконструкции дороги, соединяющей микрорайоны Гидрострой и Кривозерье.

«Проезжая по существующей дороге, мы должны пересечь два примитивных моста, которые давно устарели, через реки Ардым и Пензу. Последний - Бригадирский - имеет ненормативную ширину (всего 7 метров) и пришел в ветхое состояние. Между тем это направление перспективно: дорога связывает не только логистический центр, который будет действовать в аэропорту, но и Город Спутник, население которого постоянно увеличивается. А промзону на улице Рябова надо связать с жилой зоной в Арбекове. К тому же эта магистраль дает возможность в перспективе увести грузовые транспортные потоки из центра города и выехать на любую федеральную дорогу», - подробно рассказал Виктор Кувайцев.

По его словам, сейчас ситуация усугубляется тем, что тоннельный переход под железнодорожными путями позволяет ехать только в одном направлении, поэтому пропускная способность магистрали очень низка. Кроме того, не обеспечена нормативная высота тоннеля - 5 метров.

Проект предполагает реконструкцию существующей дороги с устройством эстакады, позволяющей одновременно миновать как железнодорожные пути, так и реку Пензу, от улицы Центральной (в районе аэропорта) по Перспективной до улицы 40 лет Октября, находящейся на выезде из Кривозерья.

Предусматривается расширение магистрали до четырех полос, создание тротуаров, велосипедной дорожки, заездных карманов для общественного транспорта и сети освещения. Кроме того, необходимо будет оборудовать водоотведение с локальными очистными сооружениями.

Существующая дорога имеет длину 6,8 км, мост через реку Пензу - 97 м, мост через Ардым - 50,8 м. После реконструкции протяженность магистрали будет равна 6 км, эстакады через железнодорожные пути - 450 м, моста через Ардым - 80 м.

Общая стоимость проекта составит 3,3 млрд рублей. Мэр Пензы намерен предложить министру транспорта финансировать реконструкцию следующим образом: эстакаду и мост - за счет средств системы «Платон» (по примеру реконструкции Свердловского путепровода), а непосредственно трассу включить в проект «Безопасные и качественные дороги».