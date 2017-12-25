25.12.2017 | 12:36

В понедельник, 25 декабря, пришло время подвести итоги конкурса «Новость года», проводившегося на портале «ПензаИнформ» с 15 декабря.

Пользователи, принимавшие в нем участие, предлагали новости с PenzaInform.ru, которые, по их мнению, были самыми яркими и интересными в 2017 году. Редакция отобрала из всех заявок 20, и стартовало голосование. Оно длилось до 23:59 24 декабря.

Победителями и призерами должны были стать те, чей выбор наберет наибольшее количество голосов посетителей портала.

В итоге первое место заняла Евгения Волокушина, предложившая в качестве лучшей новость «25-тысячный «Бессмертный полк» о шествии, которое проходило в Пензе 9 мая, в День Победы. Событие набрало 199 голосов.

Евгении достается сертификат на 5 000 рублей в крупный продуктовый магазин, где можно приобрести все необходимое к новогоднему столу.

Второй стала Алла Маркина с новостью «Дети в луже»: летом после обильного дождя на Шуисте из-за отсутствия ливневой канализации образовались большие лужи, и ребята решили поплавать на надувном матрасе. Это событие набрало 117 голосов пользователей.

Алла получает сертификат на 2 000 рублей в сеть кондитерских магазинов «ШокоШоп» и сертификат на фотосессию с собаками от питомника «Святозар».

Третью позицию разделили два участника: Елена Воячек с новостью о переименовании Советской площади в Соборную (61 голос) и Юлия Фоменко, по мнению которой лучшим в 2017 году является сообщение о подземных пешеходных переходах на пр. Победы, стены которых предложили расписать граффитчикам (42 голоса).

Елене и Юлии вручаются сертификаты на 2 000 рублей в «ШокоШоп».