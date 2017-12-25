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Общество | На «ПензаИнформ» определился победитель конкурса «Новость года»

25.12.2017|12:36
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В понедельник, 25 декабря, пришло время подвести итоги конкурса «Новость года», проводившегося на портале «ПензаИнформ» с 15 декабря.

Пользователи, принимавшие в нем участие, предлагали новости с PenzaInform.ru, которые, по их мнению, были самыми яркими и интересными в 2017 году. Редакция отобрала из всех заявок 20, и стартовало голосование. Оно длилось до 23:59 24 декабря.

Победителями и призерами должны были стать те, чей выбор наберет наибольшее количество голосов посетителей портала.

В итоге первое место заняла Евгения Волокушина, предложившая в качестве лучшей новость «25-тысячный «Бессмертный полк» о шествии, которое проходило в Пензе 9 мая, в День Победы. Событие набрало 199 голосов.

Евгении достается сертификат на 5 000 рублей в крупный продуктовый магазин, где можно приобрести все необходимое к новогоднему столу.

Второй стала Алла Маркина с новостью «Дети в луже»: летом после обильного дождя на Шуисте из-за отсутствия ливневой канализации образовались большие лужи, и ребята решили поплавать на надувном матрасе. Это событие набрало 117 голосов пользователей.

Алла получает сертификат на 2 000 рублей в сеть кондитерских магазинов «ШокоШоп» и сертификат на фотосессию с собаками от питомника «Святозар».

Третью позицию разделили два участника: Елена Воячек с новостью о переименовании Советской площади в Соборную (61 голос) и Юлия Фоменко, по мнению которой лучшим в 2017 году является сообщение о подземных пешеходных переходах на пр. Победы, стены которых предложили расписать граффитчикам (42 голоса).

Елене и Юлии вручаются сертификаты на 2 000 рублей в «ШокоШоп».

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Гость|25.12.2017 12:57|

И не слова про Бездомный полк.

Гость|25.12.2017 13:04|

Гость писал(a):

И не слова про Бездомный полк.

Бессменртный полк проект НКО. Когда население мрет ударными темпами то хотя бы пусть поносят фотокарточки погибших, умерших в войне прошлого века. Это маразм, думаю что ни один из погибших не одобрил бы такого кощунства над своей памятью. Вдумайтесь в слово бессмертный и прочитайте его как два слова. Бес- смертный, есть целая наука как подменять смысл слова и под изменённым смыслом околпачивать людей.

Гость|25.12.2017 13:07|

Гость писал(a):

Бес- смертный, есть целая наука как подменять смысл слова и под изменённым смыслом околпачивать людей.

В догонку. Полк то на поверку то давно мёртвый. Очень жаль, что люди в массе не видят этого. потому так и живем.

volokushina.zhenya|25.12.2017 13:08|

УРА!!! Спасибо большое, я очень рада!!!! А где модно забрать приз!

Гость|25.12.2017 13:08|

Память ВЕЧНА!!!! Пока помнят и чтут ГЕРОЕВ они будут БЕССМЕРТНЫ!

volokushina.zhenya|25.12.2017 13:14|

Согласна, что память вечна. Каждый год ходим с детьми в "Бессмертный полк".

Гость|25.12.2017 13:16|

Хорошие новости победили, все достойные внимания!

Ольга1991|25.12.2017 13:18|

volokushina.zhenya писал(a):

Согласна, что память вечна. Каждый год ходим с детьми в "Бессмертный полк"
И мы тоже ходим. И дети с нами ходят. Чтут память! Пока жива память-живы люди!

Гость|25.12.2017 13:19|

Гость писал(a):

Гость|25.12.2017 13:08|

Память ВЕЧНА!!!! Пока помнят и чтут ГЕРОЕВ они будут БЕССМЕРТНЫ!

Наши деды очень порадовались бы за нас, за то, что мы встали за них на 9 МАЯ. А Вы, кто пишет всякую гадость про Бессмертный полк, как будто бы родом не из Советского союза, как будто бы Ваши деды и прадеды не защищали Родину В Великую Отечественную войну. Стыдно забывать историю своей страны. Стыдно за тех, кто пытается ее переиначить. По мне, даже если никто уже не пойдет на 9 Мая,я один пойду. Пойду в память о своих дедах. Они были настоящими героями.

Гость|25.12.2017 13:21|

Рад за всех, кто победил. Побольше бы на "Пензаинформ" проводилось таких интересных мероприятий.

Гость|25.12.2017 13:44|

А в голосование итоговой программы новости на 11 канале от (24.12 2017г) на первое место вышла новость о рухнувшем доме на Ударной 35.Почему об этом молчат?А эта новость так же была на портале "Пензинформа".и многие голосовали именно за нее,На втором месте была новость о взрыве на ТЕЦ 1.тоже молчок.Или как всегда отдаем предпочтение той новости которая НУЖНЕЕ? Вот на 100% уверен,что мой комментарий сейчас быстренько удалят....

Гость|25.12.2017 13:45|

Стыдно смотреть на эти грязные загаженные улицы и понимать что наши деды отдавали свою жизнь вот за это(

Не этого они хотели для нас.

Гость|25.12.2017 13:47|

Гость писал(a):

А в голосование итоговой программы новости на 11 канале от (24.12 2017г) на первое место вышла новость о рухнувшем доме на Ударной 35.Почему об этом молчат?А эта новость так же была на портале "Пензинформа".и многие голосовали именно за нее,На втором месте была новость о взрыве на ТЕЦ 1.тоже молчок.Или как всегда отдаем предпочтение той новости которая НУЖНЕЕ? Вот на 100% уверен,что мой комментарий сейчас быстренько удалят...
Ну аудитория разная тут и на 11 канале!?

Гость|25.12.2017 13:48|

Гость писал(a):

Стыдно смотреть на эти грязные загаженные улицы и понимать что наши деды отдавали свою жизнь вот за это(

Не этого они хотели для нас.

У нас еще чистый и зеленый город. Это все приезжие отмечают.

Гость|25.12.2017 13:58|

Разве новость о "Бессмертный полк" НОВА? нет эта новость не 2017 года,прохождение колонн было и в прошлом году,зачем преподносить это как новость нынешнего года?За прошедший год нужно было устраивать голосования именно по тем (случаям,новостям)как хотите назовите,которые произошли именно в уходящем 2017 г.

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