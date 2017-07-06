06.07.2017 | 14:45

Жительница Пензы выложила в социальную сеть «ВКонтакте» очередное свидетельство отсутствия ливневой канализации в микрорайоне «Шуист». В группе «Пенза live» она разместила видеозапись, на которой запечатлена огромная лужа и дети, плавающие по ней на надувных матрасах.

«Вот такое болото после вчерашнего дождя, а дети решили поплавать!!! Клары Цеткин, 23а! Как бороться с таким болотом, невозможно пройти с ребенком!!!» - подписала видео пензячка.

Пользователи сразу начали активно комментировать запись. «Руками бороться, мужиков у вас нет? Пробить бордюр и прокопать», «Складская, 19, круче, приходите к нам плавать, там даже машина отрывается от земли местами», - написали горожане.

Кроме того, некоторые пензенцы порадовались за детей, у которых появилось развлечение. «С ценами на наше побережье, как в этом году, скоро все так будем отдыхать», - добавил один из жителей областного центра.

Напомним: после сильного дождя, прошедшего 5 июля, в Пензе затопило многие улицы, дворы, подвалы домов. В том числе ушла под воду первая полоса проезжей части улицы Чаадаева (по направлению к Сурскому мосту).

В мэрии Пензы сообщили, что в городе ведутся работы по ликвидации последствий дождя. В частности, администрацией Железнодорожного района, МУП «Пензадормост» и МУП по очистке города организовано откачивание воды на улицах Чаадаева, Дружбы, Измайлова и Антонова.

При этом дождливая погода в Пензе, по прогнозам синоптиков, продержится минимум неделю.