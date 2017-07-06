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Глас народа | На Шуисте дети плавают по лужам на надувных матрасах

06.07.2017|14:45
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Жительница Пензы выложила в социальную сеть «ВКонтакте» очередное свидетельство отсутствия ливневой канализации в микрорайоне «Шуист». В группе «Пенза live» она разместила видеозапись, на которой запечатлена огромная лужа и дети, плавающие по ней на надувных матрасах.

«Вот такое болото после вчерашнего дождя, а дети решили поплавать!!! Клары Цеткин, 23а! Как бороться с таким болотом, невозможно пройти с ребенком!!!» - подписала видео пензячка.

Пользователи сразу начали активно комментировать запись. «Руками бороться, мужиков у вас нет? Пробить бордюр и прокопать», «Складская, 19, круче, приходите к нам плавать, там даже машина отрывается от земли местами», - написали горожане.

Кроме того, некоторые пензенцы порадовались за детей, у которых появилось развлечение. «С ценами на наше побережье, как в этом году, скоро все так будем отдыхать», - добавил один из жителей областного центра.

Напомним: после сильного дождя, прошедшего 5 июля, в Пензе затопило многие улицы, дворы, подвалы домов. В том числе ушла под воду первая полоса проезжей части улицы Чаадаева (по направлению к Сурскому мосту).

В мэрии Пензы сообщили, что в городе ведутся работы по ликвидации последствий дождя. В частности, администрацией Железнодорожного района, МУП «Пензадормост» и МУП по очистке города организовано откачивание воды на улицах Чаадаева, Дружбы, Измайлова и Антонова.

При этом дождливая погода в Пензе, по прогнозам синоптиков, продержится минимум неделю.

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Гость|06.07.2017 15:01|

оператору - 3, за съемку с телефона в альбомной ориентации.

администрации - 5, за организацию бассейна для детей.

Гость|06.07.2017 15:02|

penzainform.ru писал(a):

дети решили поплавать
ура каникули удались)))

Гость|06.07.2017 15:05|

Все голосуем за Пензу!

Гость|06.07.2017 15:06|

penzainform.ru писал(a):

При этом дождливая погода в Пензе, по прогнозам синоптиков, продержится минимум неделю.
хорош уже стращать про неделю, сегодня полдня дождя нет, че стращать то ?

Гость|06.07.2017 15:16|

Вот она Пензенская действительность, куда ещё лучше

Гость|06.07.2017 15:20|

С детства мечтал на матрасе по городу поплавать

Гость|06.07.2017 15:23|

Гость писал(a):

С детства мечтал на матрасе по городу поплавать
Посёрфить можно

Гость|06.07.2017 15:25|

Выложить в ютуб, пусть чиновников потроллят.

Гость|06.07.2017 15:25|

Гость писал(a):

Вот она Пензенская действительность, куда ещё лучше
Самая сложная ситуация — в Луизиане, Арканзасе и Техасе. Под водой оказались десятки населенных пунктов. Три с половиной тысяч жителей эвакуированы, еще 12 миллионов находятся в опасной зоне. Если уровень воды будет повышаться, им тоже придется покинуть свои дома.

Согласно последним данным полиции, погибли уже пять человек, десятки пострадали. А в сети стали появляться видео с плавающей прямо на дорогах и тротуарах рыбой.

В понедельник фундаменты прибрежных домов Сил-Бич, округ Оранж, частично погрузились в воду - ее уровень на улицах достиг 60 см, и коммунальные работники вынуждены были откачивать лишнюю влагу при помощи специальных насосов. Местные жители оказались буквально запертыми в своих жилищах, поскольку перемещаться по улицам можно было разве что вплавь. Впрочем, нашлись и те, кого стихии не удалось напугать - так, один мужчина отправился по своим делам на доске для серфинга, облачившись в специальный костюм и "вооружившись" веслом.

Гость|06.07.2017 15:27|

Гость писал(a):

оператору - 3, за съемку с телефона в альбомной ориентации
а ты что хотел HD 1080*720 или 4К?, критик с оценкой)

Гость|06.07.2017 15:31|

1 место обеспечено.

Гость|06.07.2017 15:32|

Гость писал(a):

в альбомной ориентации.

администрации

Не в альбомной, а наоборот в портретной, дебил!

Гость|06.07.2017 15:36|

Бох ОТК )))

Гость|06.07.2017 15:37|

penzainform.ru писал(a):

«С ценами на наше побережье, как в этом году, скоро все так будем отдыхать»
Ага, с такими ценами и отсутствием чистых пляжей и водоёмов для купания.

Гость|06.07.2017 15:38|

порезвились дети.что в советском детстве ни кто после ливня в лужах не заныривал.эх вы мещане.

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Имя: Гость
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