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Общество | В Пензе Советскую площадь переименовали в Соборную

28.09.2017|12:31
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В четверг, 28 сентября, депутаты городской думы на сессии изменили наименование Советской площади в Пензе. Теперь она будет называться Соборной.

За соответствующее решение народные избранники проголосовали не единогласно: за выступили 26 из 28 депутатов.

Так, Александр Трутнев поинтересовался, почему вообще возникла такая идея. Алексей Шуварин объяснил, что к нему поступило соответствующее обращение от граждан Пензы, которое он донес до депутатов.

В дискуссию вступил Олег Шаляпин. «Соборная - не первое название этой площади. Были еще: Городская, Верхняя, Парадная, Губернаторская... Почему же вы говорите, что хотите восстановить историческую справедливость? Это просто очередное решение в пользу православной церкви», - заявил он.

Кроме того, добавил депутат, там находятся могилы людей, которые защищали советскую власть, стоит памятник борцам революции. Это будет надругательство над памятью предков, подчеркнул Олег Шаляпин.

«Это плевок в душу наших ветеранов, для которых Советская площадь и советская история - это их жизнь. Вопрос нужно снять с повестки дня и решить на референдуме. Давайте спросим у народа, а не будем решать вопрос в кабинетах», - заявил Шаляпин.

Депутат Владимир Мутовкин, представитель партии «Единая Россия», поддержал коллегу-коммуниста. «Неужели годы советской власти не принесли нам ничего хорошего? Будет общественный резонанс. Может, ее стоит назвать не Соборной? А площадью Примирения, Согласия...» - пояснил он.

Однако другие народные избранники выразили мнение, что раз на площади строится собор, то не нужно вмешивать политику. Новое название будет соответствовать функционалу территории.

«Все должно быть логично, собор должен стоять на Соборной площади», - заявил Иван Краснов.

«Но на Советской площади не только собор! Людей спросите», - парировал Олег Шаляпин.

«Надо восстановить историческую справедливость. Я как представитель фракции ЛДПР и как мусульманин за переименование», - заявил Жиганша Туктаров.

В итоге решение было принято. В Пензе не стало Советской площади.

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Гость|28.09.2017 12:43|

Ну и че вы там орали про светское государство??? Послушали вас? Плюнули вам в лицо.

Гость|28.09.2017 12:44|

И Бох с ней.

Гость|28.09.2017 12:45|

Слава Богу!

Страна должна полностью вернуться из рабства сатаны-коммунизма.

Гость|28.09.2017 12:46|

penzainform.ru писал(a):

Все должно быть логично, собор должен стоять на Соборной площади
Правильное решение, поддерживаю!

Гость|28.09.2017 12:46|

penzainform.ru писал(a):

за выступили 26 из 28 депутатов.
26 адекватных и просто с разумом депутатов. А двое болезных... да простит им Господь.

Гость|28.09.2017 12:48|

Слава Богу за всё. Россия вновь обязательно станет самой мощнейшей державой в мире, и, конечно не сама по себе, но с Богом, и в правильном(Православном) духе.

Гость|28.09.2017 12:48|

Гость писал(a):

Слава Богу!

Страна должна полностью вернуться из рабства сатаны-коммунизма.

И перейти в рабство попов .

Гость|28.09.2017 12:48|

не являюсь верующим, но полностью поддерживаю данное решение. Вот собор достроят, и будет восстановлена историческая справедливость.

Гость|28.09.2017 12:49|

Самая радостная новость на "Пензаинформе2 за сентябрь! Слава Господу Христу.

Гость|28.09.2017 12:52|

Гость писал(a):

И перейти в рабство попов .
Товарищ(Вы наверное товарищ?), у батюшек, священнослужителей крепкая свобода в Боге преподаётся, а рабство всё что вне Бога. Если Вас смущаю неправильные священники(попы), так они постепенно рассеются и будет Вам счастье товарищ! Они как испытание нам даны. И прошедший испытание достойно, получает награду, и это безусловно.

Гость|28.09.2017 12:55|

Вся история в её академическом раскладе гласит что Россия доказательно являлась величайшей державой мира будучи Православное, основанной и движимой духом Православия, Бога Истинного и Единого.

Гость|28.09.2017 12:57|

Гость писал(a):

Вся история в её академическом раскладе гласит что Россия доказательно являлась величайшей державой мира
может для тебя это новость, но Россия НИКОГДА не была ВЕЛИЧАЙШЕЙ державой. максимально она к этому приблизилась в 1940-1970е, но и только

Гость|28.09.2017 12:57|

Гость писал(a):

Вся история в её академическом раскладе гласит что Россия доказательно являлась величайшей державой мира будучи Православное, основанной и движимой духом Православия, Бога Истинного и Единого.
Эк мозг то промыли......

Гость|28.09.2017 13:02|

А почему Ярмарочная площадь до сих пор не заасфальтирована?

Гость|28.09.2017 13:03|

penzainform.ru писал(a):

«Надо восстановить историческую справедливость. Я как представитель фракции ЛДПР и как мусульманин за переименование», - заявил Жиганша Туктаров.
Православные христиане не ищут историческую справедливость в режиме 24/7. Это удел православных радикалов. С места где Советская площадь Пенза началась. Исторически это Городская площадь. Там была крепость.

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Имя: Гость
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