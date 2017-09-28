28.09.2017 | 12:31

В четверг, 28 сентября, депутаты городской думы на сессии изменили наименование Советской площади в Пензе. Теперь она будет называться Соборной.

За соответствующее решение народные избранники проголосовали не единогласно: за выступили 26 из 28 депутатов.

Так, Александр Трутнев поинтересовался, почему вообще возникла такая идея. Алексей Шуварин объяснил, что к нему поступило соответствующее обращение от граждан Пензы, которое он донес до депутатов.

В дискуссию вступил Олег Шаляпин. «Соборная - не первое название этой площади. Были еще: Городская, Верхняя, Парадная, Губернаторская... Почему же вы говорите, что хотите восстановить историческую справедливость? Это просто очередное решение в пользу православной церкви», - заявил он.

Кроме того, добавил депутат, там находятся могилы людей, которые защищали советскую власть, стоит памятник борцам революции. Это будет надругательство над памятью предков, подчеркнул Олег Шаляпин.

«Это плевок в душу наших ветеранов, для которых Советская площадь и советская история - это их жизнь. Вопрос нужно снять с повестки дня и решить на референдуме. Давайте спросим у народа, а не будем решать вопрос в кабинетах», - заявил Шаляпин.

Депутат Владимир Мутовкин, представитель партии «Единая Россия», поддержал коллегу-коммуниста. «Неужели годы советской власти не принесли нам ничего хорошего? Будет общественный резонанс. Может, ее стоит назвать не Соборной? А площадью Примирения, Согласия...» - пояснил он.

Однако другие народные избранники выразили мнение, что раз на площади строится собор, то не нужно вмешивать политику. Новое название будет соответствовать функционалу территории.

«Все должно быть логично, собор должен стоять на Соборной площади», - заявил Иван Краснов.

«Но на Советской площади не только собор! Людей спросите», - парировал Олег Шаляпин.

«Надо восстановить историческую справедливость. Я как представитель фракции ЛДПР и как мусульманин за переименование», - заявил Жиганша Туктаров.

В итоге решение было принято. В Пензе не стало Советской площади.