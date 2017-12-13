13.12.2017 | 14:44

Пензенских граффитчиков приглашают к сотрудничеству. Глава администрации города Виктор Кувайцев предложил мастерам представить проекты росписи подземных пешеходных переходов культурной или патриотической направленности.

«Такой опыт в Пензе уже реализован, мы готовы рассмотреть и предоставить им возможность расписать стены переходов», - заявил мэр представителям СМИ в среду, 13 декабря, при осмотре сооружений на проспекте Победы - у магазина «Буратино» и напротив АО «Электроприбор».

Виктор Кувайцев пояснил, что долгое время переходы не обслуживались, а сейчас они взяты на баланс Департамента ЖКХ г. Пензы и будут приводиться в надлежащее состояние.

«Первый этап - обеспечение круглосуточного освещения переходов - практически завершен. Второй этап - косметический ремонт», - добавил мэр.

Сейчас стены тоннелей расписаны граффити в хаотичном порядке, после восстановительных работ они должны выглядеть эстетично, сообщили в пресс-службе городской администрации.