06.12.2017 | 09:37

В ночь на среду, 6 декабря, в Пензе была восстановлена подача тепла в отключенные объекты.

Аварийные отключения произошли во вторник, 5 декабря, в 3:00 и в 5:30 для устранения повреждений на тепломагистрали № 13. Без тепла остались 170 жилых домов, 4 школы, 6 детских садов и 2 больницы в Ленинском и Железнодорожном районах Пензы. Повреждения сетей произошли на улицах Коммунистической и Герцена.

Как проинформировали в пресс-службе администрации города, по состоянию на 18:00 тепла не было в 42 жилых домах на улицах Ворошилова, Коммунистической, Суворова, Луначарского, Дзержинского, Толстого, школах № 29 и 47 и двух детских садах.

Вечером того же дня на заседании штаба по ликвидации порывов на тепломагистралях глава администрации Пензы Виктор Кувайцев доложил: «Сварочные работы полностью на всех трех порывах завершены к 20:00. В 20:30 начали подавать теплоноситель в систему. Если процесс пойдет в штатном режиме, к 24:00 на всех объектах теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме».

Сами же сотрудники компании «Т Плюс», устранявшие утечки, пообещали ликвидировать проблему в ночь на 6 декабря: на улице Коммунистической - к 2:00, на Герцена - к 4:30. Однако сумели сделать это раньше.

«По состоянию на 01:50 6 декабря аварийно-восстановительные работы и работы по восстановлению теплоснабжения в Пензе завершены», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Ремонтные работы на тепломагистрали ТМ-13 завершены 6 декабря в 2:00. Подача теплоносителя восстановлена во все жилые дома и соцобъекты в Пензе. В кратчайшие сроки тепло вернулось в дома и учреждения на улицах Толстого, Ухтомского, Бекешская, Ворошилова, Герцена и Коммунистической. Кратковременное отсутствие теплоносителя не отразилось на социально-бытовых условиях горожан.

На месте утечки работали 10 специализированных бригад, укомплектованные необходимой спецтехники. Энергетики приносят потребителям извинения за причиненные неудобства», - сообщил сообщил ИА «ПензаИнформ» представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Саранске Андрей Баркалов.

Ранее 5 декабря было восстановлено теплоснабжение в 126 жилых домах, 5 школах и 5 детсадах, отключенных 4 декабря.