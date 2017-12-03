03.12.2017 | 17:05

В понедельник, 4 декабря, в Пензе более чем сто многоквартирных домов, а также школы и детсады останутся без тепла.

«От подачи центрального отопления отключается всего 126 жилых домов, 5 школ (№ 11, 12, 17, 27, школа-интернат № 1), 5 детских садов (№ 21, 22, 39, 93, 106), улицы Нахимова, Вяземского, 8 Марта, Карпинского, Леонова, Ленина, Циолковского, Крупская, Островского, Гагарина, Фурманова и пр. Победы», - сообщается на сайте городской администрации.

Уточняется, что работы будут проводиться с 9:00 4 декабря до 8:00 5 декабря.