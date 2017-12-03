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Общество | В Пензе в 126 домах, 5 школах и 5 детсадах отключат отопление

03.12.2017|17:05
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В понедельник, 4 декабря, в Пензе более чем сто многоквартирных домов, а также школы и детсады останутся без тепла.

«От подачи центрального отопления отключается всего 126 жилых домов, 5 школ (№ 11, 12, 17, 27, школа-интернат № 1), 5 детских садов (№ 21, 22, 39, 93, 106), улицы Нахимова, Вяземского, 8 Марта, Карпинского, Леонова, Ленина, Циолковского, Крупская, Островского, Гагарина, Фурманова и пр. Победы», - сообщается на сайте городской администрации.

Уточняется, что работы будут проводиться с 9:00 4 декабря до 8:00 5 декабря.

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Гость|03.12.2017 17:19|

вы там вообще что ли ту-ту

Гость|03.12.2017 17:25|

угу

Гость|03.12.2017 17:27|

Ну наконец то! Ура!

Гость|03.12.2017 17:30|

вы там вообще что ли ту-ту

Город готов к отоплению на 100 процентов, растёт внешноторговый оборот, собрано миллионы тонн пшеницы, планируется засеять миллионы гектар кукурузы, в лесах будут бегать зубры...

Гость|03.12.2017 17:41|

И литься рекой кленовый сироп...

Гость|03.12.2017 17:46|

penzainform.ru писал(a):

отключат отопление

Что, отопительный сезон кончился?

Гость|03.12.2017 17:47|

Гость писал(a):

Ну наконец то! Ура!

Ну, да, май месяц.

Гость|03.12.2017 17:48|

Главе МЧС России доложили о готовности Пензенской области к зиме

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|03.12.2017 17:49|

Гость писал(a):

вы там вообще что ли ту-ту

Город готов к отоплению на 100 процентов, растёт внешноторговый оборот, собрано миллионы тонн пшеницы, планируется засеять миллионы гектар кукурузы, в лесах будут бегать зубры...

Рыжик поспел, розы и герберы собраны в букеты, количество обманутых дольщиков успешно растёт, бюджет скоро лопнет от собранных налогов на личное имущество граждан...

Гость|03.12.2017 17:59|

Началось

Гость|03.12.2017 18:01|

Кукуруза вам в помощь.

Гость|03.12.2017 18:02|

Гость писал(a):

Город готов к отоплению на 100 процентов, растёт внешноторговый оборот, собрано миллионы тонн пшеницы, планируется засеять миллионы гектар кукурузы, в лесах будут бегать зубры
Уря уря товарищи, буржуйки вот спасение.

Гость|03.12.2017 18:04|

Гость писал(a):

Город готов к отоплению на 100 процентов, растёт внешноторговый оборот, собрано миллионы тонн пшеницы, планируется засеять миллионы гектар кукурузы, в лесах будут бегать зубры
ага, может еще велосипедный завод восстановят?

Гость|03.12.2017 18:07|

уходим в партизаны

Гость|03.12.2017 18:10|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
отключат отопление

Что, отопительный сезон кончился?

Не , кленового сиропа для работы ТЭЦ не хватает .

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Имя: Гость
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