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Общество | В Пензе восстановлено теплоснабжение в домах, школах и детсадах

05.12.2017|09:15
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Во вторник, 5 декабря, в 6:00 в Пензе было восстановлено теплоснабжение отключенных объектов.

«Работы завершены. Система заполнена, проводится выход на гидравлические параметры. Температура в отключенных ранее объектах в пределах нормы - 19-24 градуса тепла», - сообщает пресс-служба мэрии.

Отопление было отключено утром 4 декабря школах № 11, 12, 17, 27, школе-интернате № 1, детских садах № 21, 22, 39, 93, 106, а также в 126 жилых домах на улицах Нахимова, Вяземского, 8 Марта, Карпинского, Леонова, Ленина, Циолковского, Крупской, Островского, Гагарина, Фурманова и проспекте Победы.

Контроль за восстановлением отопления осуществляли глава администрации города Виктор Кувайцев, представители управления ГОЧС и прокуратура.

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Гость|05.12.2017 09:37|

А на Коммунистической тепло куда дклось?

Гость|05.12.2017 09:43|

Давайте ребята, пока не очень холодно, заканчивайте ремонт!

Имя: Гость
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