05.12.2017 | 09:15

Во вторник, 5 декабря, в 6:00 в Пензе было восстановлено теплоснабжение отключенных объектов.

«Работы завершены. Система заполнена, проводится выход на гидравлические параметры. Температура в отключенных ранее объектах в пределах нормы - 19-24 градуса тепла», - сообщает пресс-служба мэрии.

Отопление было отключено утром 4 декабря школах № 11, 12, 17, 27, школе-интернате № 1, детских садах № 21, 22, 39, 93, 106, а также в 126 жилых домах на улицах Нахимова, Вяземского, 8 Марта, Карпинского, Леонова, Ленина, Циолковского, Крупской, Островского, Гагарина, Фурманова и проспекте Победы.

Контроль за восстановлением отопления осуществляли глава администрации города Виктор Кувайцев, представители управления ГОЧС и прокуратура.