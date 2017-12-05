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Общество | Ликвидировать утечки на Герцена и Коммунистической должны к 6 декабря

05.12.2017|15:25
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Во вторник, 5 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход ремонтных работ на улице Герцена, 46.

5 декабря из-за повреждений на тепломагистралях без отопления остались 170 жилых домов, 4 школы, 6 детских садов и 2 больницы в Ленинском и Железнодорожном районах города.

Мэр пояснил, что места утечек определены: две из них - на улице Герцена (на магистрали диаметром 700 мм), еще одна - на Коммунистической (на магистрали диаметром 400 мм).

Виктор Кувайцев заверил, что к полуночи все ремонтные работы должны быть завершены. Ситуация улучшилась за счет обводного переподключения части объектов.

«В настоящее время на ликвидации последствий утечек работает 9 бригад и 10 единиц спецтехники. В случае необходимости любая ресурсоснабжающая организация города готова прийти на помощь», - уточнил мэр.

Из-за повреждения на Коммунистической улице в зоне отключения оказались 88 жилых домов, три школы и четыре детских сада. Ликвидировать проблему здесь планируется к 2:00 6 декабря.

Из-за утечек на улице Герцена без тепла остаются 82 жилых дома, школа № 47, три детских сада. Устранить неполадки обещают к 4:30 6 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Пензы со ссылкой на ПАО «Т Плюс».

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Гость|05.12.2017 15:44|

penzainform.ru писал(a):

планируется к 2:00 6 декабря.
penzainform.ru писал(a):
к 4:30 6 декабря,
Время они указывают тупо - ко времени отключения прибавляют 23 часа. так как по нормам можно отключать не более чем на 24 часа. А зима еще не начиналась...

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