05.12.2017 | 15:25

Во вторник, 5 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход ремонтных работ на улице Герцена, 46.

5 декабря из-за повреждений на тепломагистралях без отопления остались 170 жилых домов, 4 школы, 6 детских садов и 2 больницы в Ленинском и Железнодорожном районах города.

Мэр пояснил, что места утечек определены: две из них - на улице Герцена (на магистрали диаметром 700 мм), еще одна - на Коммунистической (на магистрали диаметром 400 мм).

Виктор Кувайцев заверил, что к полуночи все ремонтные работы должны быть завершены. Ситуация улучшилась за счет обводного переподключения части объектов.

«В настоящее время на ликвидации последствий утечек работает 9 бригад и 10 единиц спецтехники. В случае необходимости любая ресурсоснабжающая организация города готова прийти на помощь», - уточнил мэр.

Из-за повреждения на Коммунистической улице в зоне отключения оказались 88 жилых домов, три школы и четыре детских сада. Ликвидировать проблему здесь планируется к 2:00 6 декабря.

Из-за утечек на улице Герцена без тепла остаются 82 жилых дома, школа № 47, три детских сада. Устранить неполадки обещают к 4:30 6 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Пензы со ссылкой на ПАО «Т Плюс».