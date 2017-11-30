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Общество | В Пензе образ главной новогодней елки на площади Ленина почти завершен

30.11.2017|12:27
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Образ главной елки Пензы, которую в этом году поставили на площади Ленина, почти завершен: ее украсили шарами, гирляндами и новогодней атрибутикой.

Рядом с новогодним деревом устанавливают «Дом Деда Мороза», позже здесь также зальют каток. На улицах Кирова, Славы, Московской и Максима Горького иллюминацию на деревьях и фонарях подключили к электропитанию, сообщили в пресс-службе городской администрации.

К 5 декабря предприниматели должны празднично украсить фасады зданий, входные группы, оконные витрины и интерьеры торговых и обеденных залов. Подсветка деревьев и прилегающей к зданиям территории будет работать с 16:00 до 8:00.

Гирлянды уже повесили на арт-объекте «Глобус» и основных автомагистралях - улицах Пушкина, Суворова, Мира, Терновского, проспектах Победы и Строителей.

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