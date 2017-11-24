24.11.2017 | 09:48

В Пензе к 5 декабря руководители предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также ярмарок и рынков должны подготовиться к работе в предпраздничные дни.

Соответствующая рекомендация отражена в постановлении, принятом городской администрацией.

Под подготовкой подразумевается оформление фасадов зданий, входных групп, оконных витрин, интерьеров торговых или обеденных залов с учетом новогодней и рождественской тематики.

Также предпринимателям предлагается обеспечить подсветку фасадов и витрин, оформить деревья на прилегающей территории гирляндами и световыми сетками. Уточняется, что подсветка должна работать в период с 16 до 8 часов.

Кроме того, необходимо заблаговременно предупредить покупателей об изменениях в режиме работы в предпраздничные и праздничные дни, а также назначить ответственного за обеспечение пожарной безопасности при проведении фейерверков, как сообщили в мэрии.