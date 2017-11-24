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Общество | На площадь Ленина в Пензе доставлен Дом Деда Мороза

24.11.2017|11:55
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Пенза продолжает преображаться в преддверии Нового года. В пятницу, 24 ноября, в центр города, на площадь Ленина доставили Дом Деда Мороза. Его начнут монтировать с 27-го числа. Там же устанавливается елка и обустраивается каток.

Новогодняя иллюминация уже появилась на улицах Пушкина, Кулакова, Суворова, Мира, Терновского, Чаадаева, Измайлова, проспектах Победы и Строителей.

Кроме того, подсвечен арт-объект «Глобус», который приобрел форму светящейся елочной игрушки. Над улицей Московской засияло «Звездное небо».

«Новогодняя иллюминация основных автомагистралей города будет включать в себя элементы, установленные в 2016-2017 годах (новогодние гирлянды и консоли в виде новогодних салютов), а также установку дополнительных элементов», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Все работы планируется завершить к 10 декабря.

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Гость|24.11.2017 12:15|

Всему своё время. Искусственное навязывание праздника раздражает.

Гость|24.11.2017 12:26|

А особенно раздражает, что нет денег на освещение около домов

и в тоже время такие суммы вбухиваются на показуху!

Гость|24.11.2017 12:34|

Гость писал(a):

Всему своё время. Искусственное навязывание праздника раздражает.
Видимость бурной деятельности, показуха.

Гость|24.11.2017 12:52|

Всему своё время. Искусственное навязывание праздника раздражает.

Ой, красиво сказали)))... но пока соберутся и праздник))) мы же РОССИЯ собираемся когда совсем плохо и тогда всем пипец... а пока терпимо каждый сам за себя... Я Д,Артаньян а все мушкетёры ))) Короче ребята хотите или не хотите Постановление города Пензы есть о праздновании и освещение Нового года. С НОВЫМ ГОДОМ!!! ПЕНЗЯКИ, вот даже быстрей властей поздравил, спасибо Пензинфому УРА!!!!!!

Имя: Гость
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