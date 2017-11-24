Пенза продолжает преображаться в преддверии Нового года. В пятницу, 24 ноября, в центр города, на площадь Ленина доставили Дом Деда Мороза. Его начнут монтировать с 27-го числа. Там же устанавливается елка и обустраивается каток.
Новогодняя иллюминация уже появилась на улицах Пушкина, Кулакова, Суворова, Мира, Терновского, Чаадаева, Измайлова, проспектах Победы и Строителей.
Кроме того, подсвечен арт-объект «Глобус», который приобрел форму светящейся елочной игрушки. Над улицей Московской засияло «Звездное небо».
«Новогодняя иллюминация основных автомагистралей города будет включать в себя элементы, установленные в 2016-2017 годах (новогодние гирлянды и консоли в виде новогодних салютов), а также установку дополнительных элементов», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Все работы планируется завершить к 10 декабря.
Всему своё время. Искусственное навязывание праздника раздражает.