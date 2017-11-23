23.11.2017 | 10:40

В Пензе начали включать иллюминацию к Новому году. В среду, 22 ноября, подсветили арт-объект «Глобус», который с 2016 года приобрел форму елочной игрушки.

Также стартовали работы по новогоднему украшению основных магистралей - включению световых фигур на опорах линий электропередачи. Уже частично подсвечены улицы Пушкина, Суворова, Мира, Терновского, проспекты Победы и Строителей.

«В ближайшее время на улице Московской засияет элемент праздничного украшения города - «Звездное небо», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Украсить Пензу к Новому году планируют к 1 декабря, включить всю иллюминацию - к 10-му.

Бизнесменов попросили рассмотреть возможность использования в украшении фасадов своих зданий символики, присущей только Пензе, - например, образов «Ростка», «Первопоселенца», ласточки и других.

Елки в этом году в городе начнут продавать уже с 1 декабря.