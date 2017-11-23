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Общество | В Пензе включили новогоднюю подсветку «Глобуса»

23.11.2017|10:40
Печать

В Пензе начали включать иллюминацию к Новому году. В среду, 22 ноября, подсветили арт-объект «Глобус», который с 2016 года приобрел форму елочной игрушки.

Также стартовали работы по новогоднему украшению основных магистралей - включению световых фигур на опорах линий электропередачи. Уже частично подсвечены улицы Пушкина, Суворова, Мира, Терновского, проспекты Победы и Строителей.

«В ближайшее время на улице Московской засияет элемент праздничного украшения города - «Звездное небо», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Украсить Пензу к Новому году планируют к 1 декабря, включить всю иллюминацию - к 10-му.

Бизнесменов попросили рассмотреть возможность использования в украшении фасадов своих зданий символики, присущей только Пензе, - например, образов «Ростка», «Первопоселенца», ласточки и других.

Елки в этом году в городе начнут продавать уже с 1 декабря.

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Гость|23.11.2017 10:56|

ааа....разве выключали подсветку ?

Гость|23.11.2017 11:06|

Что то раненько к празднику начали готовится, других дел нет в городе?

Перинатальный центр то чего открыли?

Гость|23.11.2017 11:12|

Гость писал(a):

Что то раненько к празднику начали готовится,

Чума чумой, а пир должен быть.

Гость|23.11.2017 11:19|

Гость писал(a):

Перинатальный центр то чего открыли?
это запретная тема!

Сказали же "в октябре первые роды", но в каком году не сказали, хорошо бы к 2020му...

Гость|23.11.2017 11:20|

Гость писал(a):

Что то раненько к празднику начали готовится
Нужно отвлечь народ, создать ощущение праздника, что все хорошо.

Имя: Гость
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