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Общество | В Пензе ветераны одобрили идею переноса стелы «Слава героям»

13.10.2017|11:04
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В четверг, 12 октября, губернатор Иван Белозерцев встретился с представителями ветеранских организаций Пензенской области и сообщил им об идее перенести стелу «Слава героям», расположенную рядом с Архиерейским домом, ближе к памятнику Победы.

«Я дал поручение расширить зеленую зону, примыкающую к скверу «Журавли». Там у нас организован музей военной техники под открытым небом. Если мы перенесем с улицы Московской на проспект Победы стелу с именами героев, вместе эти объекты составят единый военно-исторический комплекс, посвященный Великой Отечественной войне», - рассказал Иван Белозерцев.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, представители ветеранских организаций поддержали идею.

«От имени участников Великой Отечественной войны идею вашу одобряю», - заявил главе региона ветеран ВОВ Владимир Керханаджев.

На месте стелы «Слава героям» хотят установить памятник матери. «Почему? Потому что рядом мы восстанавливаем Спасский кафедральный собор, там будут проходить венчания. Это такое большое событие для пар, и, конечно, многие захотят подойти возложить цветы к памятнику матери», - пояснил Иван Белозерцев.

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Гость|13.10.2017 11:20|

РПЦ рулит, причем тут ветераны?

Гость|13.10.2017 11:22|

Это и все ветераны ?

Гость|13.10.2017 11:24|

Пирожками с РПЦ угостили.

Гость|13.10.2017 11:25|

Гость писал(a):

Гость|13.10.2017 11:20|

РПЦ рулит, причем тут ветераны?

И слава Богу что рулит РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ уже более тысячи лет и ВСЕГДА будет рулить.

Бог поругаем не бывает.

Гость|13.10.2017 11:25|

После венчания нужно возлагать цветы к памятнику СЕМЬЕ, а не матери-одиночке, усадившей на колени малютку и отпустившей руки в ожидании, когда он грохнется.

Гость|13.10.2017 11:29|

А я требую снести или перенести памятник фашисту ленину и переименовать площадь. И на кирова улице убрать сталина и сталинский центр

Гость|13.10.2017 11:38|

Стела "Слава Героям" была установлена 9 мая 1970 года.Это не новодел, ей почти 50 лет, это дань памяти Героям погибшим и тогда ещё живым!Мне стыдно, что в нашем городе возможен перенос этого памятника. Оставьте все на месте, пусть молодожёны возлагают цветы Героям, благодаря, которым мы живем в этой стране, которые её отстояли,это правильно, это и есть патриотизм, а перенос памятника это предательство.

Гость|13.10.2017 11:41|

penzainform.ru писал(a):

многие захотят подойти возложить цветы к памятнику матери
К этому памятнику? наврятли...больше на ритуальное надгробие он похож.

Ветераны это как "свадебные генералы", типо на них если что будут показывать пальцем, а вот то что пары бы возлагали цветы к памятнику героям которые дали возможность следующим поколениям свободу было бы очень не плохо...но у нас все щас на бекрень.

Гость|13.10.2017 11:45|

Продажные ветераны как всегда похоже, нооборот должны за стеллу силы все рвать, там много народу будет проходить и волей не волей будут вспоминать что не только благодаря Богу в войне победили, еще и люди воевали не мешало бы это помнить...а воевали ли эти ветераны то?

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