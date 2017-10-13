13.10.2017 | 11:04

В четверг, 12 октября, губернатор Иван Белозерцев встретился с представителями ветеранских организаций Пензенской области и сообщил им об идее перенести стелу «Слава героям», расположенную рядом с Архиерейским домом, ближе к памятнику Победы.

«Я дал поручение расширить зеленую зону, примыкающую к скверу «Журавли». Там у нас организован музей военной техники под открытым небом. Если мы перенесем с улицы Московской на проспект Победы стелу с именами героев, вместе эти объекты составят единый военно-исторический комплекс, посвященный Великой Отечественной войне», - рассказал Иван Белозерцев.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, представители ветеранских организаций поддержали идею.

«От имени участников Великой Отечественной войны идею вашу одобряю», - заявил главе региона ветеран ВОВ Владимир Керханаджев.

На месте стелы «Слава героям» хотят установить памятник матери. «Почему? Потому что рядом мы восстанавливаем Спасский кафедральный собор, там будут проходить венчания. Это такое большое событие для пар, и, конечно, многие захотят подойти возложить цветы к памятнику матери», - пояснил Иван Белозерцев.