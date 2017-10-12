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Общество | Иван Белозерцев предложил уменьшить территорию станции скорой помощи

12.10.2017|10:52
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В четверг, 12 октября, при посещении реконструируемой станции скорой помощи на улице Пионерской члены выездной группы во главе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым обсудили тему благоустройства прилегающей территории.

Министр здравоохранения региона Владимир Стрючков рассказал, что планируется привести в порядок сквер рядом с ремонтируемым корпусом станции. Здесь хотят оставить только благородные деревья.

Губернатор предложил перенести забор и уменьшить территорию станции скорой помощи. «Здесь нет стационара, так что в нем нет надобности. Может, отдадим городу часть земли, чтобы люди ею могли пользоваться», - высказал свое мнение губернатор.

Дорогу, проходящую вдоль забора, перекроют, открывать ее станут только вовремя проведения массовых мероприятий.

Источник — губернатор забор ремонт
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Гость|12.10.2017 10:59|

penzainform.ru писал(a):

Может, отдадим городу часть земли
и построим торговый центр.

Гость|12.10.2017 11:04|

Гость писал(a):

Может, отдадим городу часть земли

и построим торговый центр.

Зачем строить,когда уже есть здание скорой помощи,его уже ремонтируют. Вот в нем торговый центр и устроят,а на расширенной территории будет стоянка.

Гость|12.10.2017 11:13|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор предложил перенести забор и уменьшить территорию станции скорой помощи. «Здесь нет стационара, так что в нем нет надобности. Может, отдадим городу часть земли, чтобы люди ею могли пользоваться», - высказал свое мнение губернатор.
Кто глаз положил на землицу. Ждем появления ларьков...

Имя: Гость
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