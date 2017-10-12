12.10.2017 | 10:52

В четверг, 12 октября, при посещении реконструируемой станции скорой помощи на улице Пионерской члены выездной группы во главе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым обсудили тему благоустройства прилегающей территории.

Министр здравоохранения региона Владимир Стрючков рассказал, что планируется привести в порядок сквер рядом с ремонтируемым корпусом станции. Здесь хотят оставить только благородные деревья.

Губернатор предложил перенести забор и уменьшить территорию станции скорой помощи. «Здесь нет стационара, так что в нем нет надобности. Может, отдадим городу часть земли, чтобы люди ею могли пользоваться», - высказал свое мнение губернатор.

Дорогу, проходящую вдоль забора, перекроют, открывать ее станут только вовремя проведения массовых мероприятий.