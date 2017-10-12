12.10.2017 | 15:09

На месте стелы «Слава героям», стоящей рядом с Архиерейским домом, хотят установить памятник матери. Об этом в четверг, 12 октября, сообщил губернатор Иван Белозерцев. Подразумевается, что сама стела будет перенесена в район Монумента боевой и трудовой славы пензенцев.

«Я предложил установить памятник матери в Пензе. У каждого их нас много связано с мамой, так что это очень важно.

Архитектурное сообщество предложило эскизы памятника, их размещали в Интернете, было голосование, и определились на одном эскизе. Теперь нужно найти достойное место, где мог бы быть установлен этот памятник. Оно должно быть такое, чтобы была возможность приехать, остановиться, машину припарковать, возложить цветы», - высказался глава региона.

По его мнению, место, где сейчас стоит стела, нужно благоустроить, разумно кронировать деревья, и можно устанавливать памятник матери.

«Почему? Потому что рядом мы восстанавливаем Спасский кафедральный собор, там будут проходить венчания. Это такое большое событие для пар, и, конечно, многие захотят подойти возложить цветы к памятнику матери», - резюмировал Иван Белозерцев.