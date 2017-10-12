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Общество | В Пензе памятник матери планируют установить рядом со Спасским собором

12.10.2017|15:09
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На месте стелы «Слава героям», стоящей рядом с Архиерейским домом, хотят установить памятник матери. Об этом в четверг, 12 октября, сообщил губернатор Иван Белозерцев. Подразумевается, что сама стела будет перенесена в район Монумента боевой и трудовой славы пензенцев.

«Я предложил установить памятник матери в Пензе. У каждого их нас много связано с мамой, так что это очень важно.

Архитектурное сообщество предложило эскизы памятника, их размещали в Интернете, было голосование, и определились на одном эскизе. Теперь нужно найти достойное место, где мог бы быть установлен этот памятник. Оно должно быть такое, чтобы была возможность приехать, остановиться, машину припарковать, возложить цветы», - высказался глава региона.

По его мнению, место, где сейчас стоит стела, нужно благоустроить, разумно кронировать деревья, и можно устанавливать памятник матери.

«Почему? Потому что рядом мы восстанавливаем Спасский кафедральный собор, там будут проходить венчания. Это такое большое событие для пар, и, конечно, многие захотят подойти возложить цветы к памятнику матери», - резюмировал Иван Белозерцев.

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Гость|12.10.2017 15:56|

НЕЧТО!!!

Гость|12.10.2017 15:57|

Позорище, а не памятник матери. Ужас просто.

Гость|12.10.2017 15:58|

А еще в соборе будут проходить отпевания, а семейка губера хАронить покоников. Совместный бизнес.

Гость|12.10.2017 16:02|

Этот "памятник матери" надо отправить обратно преисподнюю!

Гость|12.10.2017 16:03|

Сколько же архитектор заплатил за это БЕЗУМИЕ!!! ОТВРАТ полный, можно по разному представлять себе МАТЬ но таким убожеством!!!!! Извращенец..........

Гость|12.10.2017 16:04|

Гость писал(a):

Этот "памятник матери" надо отправить обратно преисподнюю!
У "собора" самое место.

Гость|12.10.2017 16:04|

Гость писал(a):

Позорище, а не памятник матери. Ужас просто.
Нормально. Менталитет, дела, памятник - всё одинаково уродливо и поэтому гармонично. )))

Имя: Гость
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