12.10.2017 | 14:35

В Пензе стелу «Слава героям», стоящую рядом с Архиерейским домом, планируют перенести в район Монумента боевой и трудовой славы пензенцев. Об этом в четверг, 12 октября, сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Угол, где она сейчас размещается, - туда редко кто заходит. Надо переводить ее сюда, чтобы это был единый комплекс: обелиск Победы, музей военной техники под открытым небом и стела героям Великой Отечественной войны», - пояснил губернатор.

Как уточнил мэр Пензы Виктор Кувайцев, перед переносом стелы будут обязательно проведены публичные гражданские слушания. «Нужно услышать мнение людей, может, у них есть другое видение. Мы пригласим совет ветеранов во главе с Владимиром Керханаджевым, с ними об этом поговорим, обсудим предложение. У Ивана Александровича такая же позиция, что людей надо послушать», - добавил Виктор Кувайцев.

Ранее губернатор высказал идею расширить зону отдыха для граждан рядом с реконструируемой станцией скорой помощи за счет уменьшения территории последней.

«Дополнительную зону, которую мы передадим городу, думаю, обустроим в следующем году. Я уже дал поручение готовить проект. Я думаю, это будет местом притяжения наших горожан», - пояснил Иван Белозерцев.

Именно в этой зоне и может расположиться стела «Слава героям». «Сейчас она не работает практически, там не проводятся мероприятия. Поэтому и поступило предложение перенести ее к обелиску Победы, где проходят мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне», - рассказал глава региона.

При переносе стелу отреставрируют, и на новом месте организуют ее подсветку.