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Общество | В Пензе стелу «Слава героям» хотят перенести ближе к памятнику Победы

12.10.2017|14:35
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В Пензе стелу «Слава героям», стоящую рядом с Архиерейским домом, планируют перенести в район Монумента боевой и трудовой славы пензенцев. Об этом в четверг, 12 октября, сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Угол, где она сейчас размещается, - туда редко кто заходит. Надо переводить ее сюда, чтобы это был единый комплекс: обелиск Победы, музей военной техники под открытым небом и стела героям Великой Отечественной войны», - пояснил губернатор.

Как уточнил мэр Пензы Виктор Кувайцев, перед переносом стелы будут обязательно проведены публичные гражданские слушания. «Нужно услышать мнение людей, может, у них есть другое видение. Мы пригласим совет ветеранов во главе с Владимиром Керханаджевым, с ними об этом поговорим, обсудим предложение. У Ивана Александровича такая же позиция, что людей надо послушать», - добавил Виктор Кувайцев.

Ранее губернатор высказал идею расширить зону отдыха для граждан рядом с реконструируемой станцией скорой помощи за счет уменьшения территории последней.

«Дополнительную зону, которую мы передадим городу, думаю, обустроим в следующем году. Я уже дал поручение готовить проект. Я думаю, это будет местом притяжения наших горожан», - пояснил Иван Белозерцев.

Именно в этой зоне и может расположиться стела «Слава героям». «Сейчас она не работает практически, там не проводятся мероприятия. Поэтому и поступило предложение перенести ее к обелиску Победы, где проходят мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне», - рассказал глава региона.

При переносе стелу отреставрируют, и на новом месте организуют ее подсветку.

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Гость|12.10.2017 14:45|

А когда планируют перенести памятник революционерам и их могилы и памятник лермонтова ?РПЦ родолжает агрессивную зачистку территории ! Кстати что там с бывшим кабаком Викинг его кто то реставрирует уже не церковь ли . А с торца здания епархии открыли магазинчик торгуют почему то таджикскими лепёшками под видом монастырского хлеба просто удевительны чудеса твои господи !Не перестаём удивлятся !

Гость|12.10.2017 14:47|

Мы народ - простые горожане категорически против переноса стелы ! Это действия с постоянными переносами памятников в угоду церкви уже превратилось в фарс !!!

Гость|12.10.2017 14:53|

Мы народ - простые горожане категорически ЗА перенос стелы! На новом месте она будет лучше, её будут видеть! А на старом туда и не приходил никто, даже в праздники! ПЕРЕНОСИТЕ, и спрашивать больше никого не нужно!

Гость|12.10.2017 14:54|

Хватит издеваться над нашими святынями !!!!!!!!!!!!

Гость|12.10.2017 14:58|

Гость писал(a):

Мы народ - простые горожане категорически ЗА перенос стелы! На новом месте она будет лучше, её будут видеть!
- рядом с подкованной блохой, под микроскопом! и здание - на охране!

Гость|12.10.2017 15:03|

Там и памятник борцам революции скоро будет мешать

Гость|12.10.2017 15:04|

Вот дурень то ! - это памятник погибшим в великой отечественной войне героям -а не сталинскому режиму читать не умеешь - двоечник тролль вонючий ?

Гость|12.10.2017 15:05|

Короче тему закрывайте!- народ против переноса !

Гость|12.10.2017 15:07|

Сегодня прям день супер идей и переносов - всё для народа. На ул. Кирова, перед 49 школой тоже площадку расчистили, наверно, для людей. Не могут же там вместо торгово-промышленной палаты высотку построить

Гость|12.10.2017 15:09|

Епархия и администрация с депутатами переименованиями, переносами вносят очередной раздор в тихом болоте Пензы.

Гость|12.10.2017 15:11|

ненормальный иди в туалет и удавись

Гость|12.10.2017 15:11|

Меня волнует вопрос дали отопление на соборной площади?

Гость|12.10.2017 15:13|

Какой-то странный разговор пошел, наверно тут реально нужен модератор.

Гость|12.10.2017 15:14|

Стелу у Ростка не могут отремонтировать (Кижеватова и других героев нельзя прочесть), а на перенос этой стелы муниципальные деньги видимо найдутся,

Гость|12.10.2017 15:18|

А вот это правильно, а то стоит в кустах и многие даже не догадываются о её существовании. Вот бы ещё памятник борцам за революцию в порядок привели - там такое запустение,даже стыдно за отношение администрации к историческим монументам - негоже так поступать с памятью и историческим прошлым.

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Имя: Гость
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