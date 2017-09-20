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Общество | Пензенскому «Зениту» нужна команда, сбалансированная по качеству игры

20.09.2017|11:55
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Во вторник, 19 сентября, в Пензенской городской думе прошло два совещания, на которых обсуждались проблемы местного футбольного клуба «Зенит».

На первой встрече в сложившейся ситуации пытались разобраться председатель контрольно-счетной палаты Елизавета Кошель, начальник финансового управления Ольга Завьялкина, председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

На втором совещании вопросы участия клуба в предстоящих играх этого сезона, а также подготовки к следующему рассматривали министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский, директор МОА «Зенит» Дмитрий Сергеев, тренеры Владимир Радкевич и Максим Игошин.

Как сообщили в пресс-службе гордумы, в числе основных проблем собравшиеся назвали нехватку опытных игроков, перевес их числа в сторону приезжих футболистов.

Участники совещаний сошлись во мнении, что дальнейшее развитие клуба немыслимо без набора сбалансированной по качеству игры команды.

Напомним: пензенский «Зенит» в девяти играх первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» потерпел восемь разгромных поражений и находится на последней строчке турнирной таблицы.

Артем Куликов, занимавший должность главного тренера, связал это с проблемами финансового характера. По его словам, футболисты три месяца не получали зарплату, к тому же имелись нарекания по питанию.

8 сентября в Москве основной состав команды отказался выходить на поле против столичного «Торпедо», выразив таким образом свой протест против сложившейся ситуации.

В настоящее время, как сообщил пресс-атташе клуба Николай Шумилин, все долги выплачены, контракт с Артемом Куликовым расторгнут. Исполняющим обязанности главного наставника назначен Владимир Радкевич.

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Гость|20.09.2017 12:23|

третьи про ожирению и первые по рукожопости, но куда 1000 чертей ежедневно минспорт Сурского края девает 2 000 000?

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