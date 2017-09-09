09.09.2017 | 10:58

В пятницу, 8 сентября, пензенский «Зенит» потерпел седьмое поражение в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр». В Москве пензенцы уступили местному «Торпедо» со счетом 0:9.

«Обязанности главного тренера в этот раз исполнял Владимир Радкевич. Члены команды, приехавшие на матч, отказались выходить на поле. Я не могу объяснить, по каким причинам. В итоге играли 11 молодых спортсменов, пять из которых лимитчики, моложе 21 года, а трое вообще дебютанты», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

По его словам, впервые в составе команды было сразу восемь пензенских футболистов, обычно большинство за приезжими.

«Ребята играли без замены, потому что скамейки запасных не было. Они сделали все, что могли, все, что от них зависело. 17-летний вратарь, которому еще за дубль играть надо, а не за взрослую команду, получил травму, но отстоял до конца. Какой вывод из всего этого можно сделать? А такой: нужно обращать больше внимания на своих», - высказался Николай Шумилин.

При этом он пояснил, что «Торпедо» - сильная команда, так что счет закономерен: «Чего еще можно ждать, когда взрослые мужики играют с мальчишками?»

Но и в такой тяжелой ситуации, по мнению пресс-атташе, есть небольшой повод для радости: команда улучшила свои позиции, поднявшись на одну строчку в турнирной таблице (с 14-го места на 13-е). Новомосковский «Химик» (единственная команда, над которой «Зенит» одержал победу в турнире) проиграл очередному сопернику и занял место аутсайдера.

Говоря о накалившейся в «Зените» обстановке, Николай Шумилин отметил, что в настоящее время ситуация с клубом является вялотекущей.

Отвечая на вопрос о связи кризиса с задержкой финансирования, он заявил: «Такое бывало и у нас, и у многих других команд, но кто-то терпит, а кто-то нет. Честно говоря, и при наличии финансирования команда не смогла обыграть ни один сильный коллектив. Может, главному тренеру пора признать, что это он не подготовил команду? Я не знаю, собирается ли он уходить, есть ли уже такой приказ, но работать он сейчас не работает».

Николай Шумилин напомнил, что во времена, когда функции наставника выполнял Игорь Пывин, проблемы тоже были, но тем не менее весной «Зенит» набрал 16 очков и стал едва ли не лидером.

Кстати, контракт с Артемом Куликовым был подписан в начале июля. В конце августа после серии разгромных поражений главный тренер объяснил происходящее отсутствием зарплат и заявил, что команда брошена.