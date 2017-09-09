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Спорт | Основные игроки пензенского «Зенита» отказались выходить на поле в Москве

09.09.2017|10:58
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В пятницу, 8 сентября, пензенский «Зенит» потерпел седьмое поражение в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр». В Москве пензенцы уступили местному «Торпедо» со счетом 0:9.

«Обязанности главного тренера в этот раз исполнял Владимир Радкевич. Члены команды, приехавшие на матч, отказались выходить на поле. Я не могу объяснить, по каким причинам. В итоге играли 11 молодых спортсменов, пять из которых лимитчики, моложе 21 года, а трое вообще дебютанты», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

По его словам, впервые в составе команды было сразу восемь пензенских футболистов, обычно большинство за приезжими.

«Ребята играли без замены, потому что скамейки запасных не было. Они сделали все, что могли, все, что от них зависело. 17-летний вратарь, которому еще за дубль играть надо, а не за взрослую команду, получил травму, но отстоял до конца. Какой вывод из всего этого можно сделать? А такой: нужно обращать больше внимания на своих», - высказался Николай Шумилин.

При этом он пояснил, что «Торпедо» - сильная команда, так что счет закономерен: «Чего еще можно ждать, когда взрослые мужики играют с мальчишками?»

Но и в такой тяжелой ситуации, по мнению пресс-атташе, есть небольшой повод для радости: команда улучшила свои позиции, поднявшись на одну строчку в турнирной таблице (с 14-го места на 13-е). Новомосковский «Химик» (единственная команда, над которой «Зенит» одержал победу в турнире) проиграл очередному сопернику и занял место аутсайдера.

Говоря о накалившейся в «Зените» обстановке, Николай Шумилин отметил, что в настоящее время ситуация с клубом является вялотекущей.

Отвечая на вопрос о связи кризиса с задержкой финансирования, он заявил: «Такое бывало и у нас, и у многих других команд, но кто-то терпит, а кто-то нет. Честно говоря, и при наличии финансирования команда не смогла обыграть ни один сильный коллектив. Может, главному тренеру пора признать, что это он не подготовил команду? Я не знаю, собирается ли он уходить, есть ли уже такой приказ, но работать он сейчас не работает».

Николай Шумилин напомнил, что во времена, когда функции наставника выполнял Игорь Пывин, проблемы тоже были, но тем не менее весной «Зенит» набрал 16 очков и стал едва ли не лидером.

Кстати, контракт с Артемом Куликовым был подписан в начале июля. В конце августа после серии разгромных поражений главный тренер объяснил происходящее отсутствием зарплат и заявил, что команда брошена.

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Гость|09.09.2017 11:53|

Молодцы! Отстояли честь Пензы

Гость|09.09.2017 12:11|

Это понятно... Что дальше-то делать?

Гость|09.09.2017 12:22|

^^ Что дальше делать ? Бить рекорды и дальше.

Гость|09.09.2017 12:24|

Чем еще сегодня Дизель удивит не знаю.

Гость|09.09.2017 12:31|

А ск зенит достроили, чот давно не инспектируют, инспектировщики?

Гость|09.09.2017 13:00|

penzainform.ru писал(a):

«Обязанности главного тренера в этот раз исполнял Владимир Радкевич. Члены команды, приехавшие на матч, отказались выходить на поле. Я не могу объяснить, по каким причинам. В итоге играли 11 молодых спортсменов, пять из которых лимитчики, моложе 21 года, а трое вообще дебютанты», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВОПРОС ПЕРВЫЙ:"ПОЧЕМУ ЭТИХ ТРУТНЕЙ,ЧТО НЕ ВЫШЛИ НА ПОЛЕ,ПОВЕЗЛИ В МОСКВУ НА НАРОДНЫЕ?"

ВОПРОС ВТОРОЙ:"КАК БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ПОТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТ?"

ВОПРОС ТРЕТИЙ:"КАК ЗА ЭТО НАКАЖУТ ВИНОВНЫХ?"

СПАСИБО.

.Ф/К Зенит просто своим существованием уничтожил около двадцати пяти дворовых подростковых клубов в котором занималось больше пятьсот детей.

Только детская занятость должна финансироваться из бюджета.

Гость|09.09.2017 13:02|

Вообще по игре создалось впечатление, что Зенит спецом слил игру: почти все голы зашли вообще без борьбы, третий забили в свои ворота, ряд очень грубых и непонятных ошибок допустил вратарь (сейчас это списывать на травму). В общем, не понимаю какие положительные моменты там у глядел Шумилин

Гость|09.09.2017 13:08|

шумилина в отставку,пускай отдыхает дедушка.

Гость|09.09.2017 13:23|

Пресс- атташе "Зенита"?!

В Зените есть пресс-атташе?

Он за это и деньги получает,что ли?

Гость|09.09.2017 13:26|

Пресс- атташе "Зенита"?!

В Зените есть пресс-атташе?

Он за это и деньги получает,что ли?

И немалые!!!

Гость|09.09.2017 14:32|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«Обязанности главного тренера в этот раз исполнял Владимир Радкевич. Члены команды, приехавшие на матч, отказались выходить на поле. Я не могу объяснить, по каким причинам. В итоге играли 11 молодых спортсменов, пять из которых лимитчики, моложе 21 года, а трое вообще дебютанты», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВОПРОС ПЕРВЫЙ:"ПОЧЕМУ ЭТИХ ТРУТНЕЙ,ЧТО НЕ ВЫШЛИ НА ПОЛЕ,ПОВЕЗЛИ В МОСКВУ НА НАРОДНЫЕ?"

ВОПРОС ВТОРОЙ:"КАК БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ПОТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ В БЮДЖЕТ?"

ВОПРОС ТРЕТИЙ:"КАК ЗА ЭТО НАКАЖУТ ВИНОВНЫХ?"

СПАСИБО.

.Ф/К Зенит просто своим существованием уничтожил около двадцати пяти дворовых подростковых клубов в котором занималось больше пятьсот детей.

Только детская занятость должна финансироваться из бюджета.

Поддерживаю тебя полностью. Спорт это бизнес и кормушка для некоторых, а в итоге страдают наши дети. Профессиональный спорт пусть кормит себя сам, а не на наши налоги.

Гость|09.09.2017 14:35|

Кабельский,а на фига "Зениту" пресс-атташе?

Тренер не может пару слов сказать?

Гость|09.09.2017 14:50|

Причём здесь Кабельский? "Зенит" городская команда Кувайцева.

Гость|09.09.2017 14:57|

Надо переименовать команду в Турбодизель, и тогда попрем вперед.

Гость|09.09.2017 15:07|

Разве "Дизель" ещё существует? 0:9 ээто круто.

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Имя: Гость
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