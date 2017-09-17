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Спорт | Пензенский «Зенит» дома проиграл брянскому «Динамо»

17.09.2017|11:32
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В субботу, 16 сентября, футболисты пензенского «Зенита» уступили брянскому «Динамо» на домашнем поле в рамках первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

«В целом начали неплохо, держались, но допустили несколько досадных ошибок», - сообщил ИА «ПензаИнформ» пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

Первый гол был забит на 21-й минуте матча. «Его можно назвать курьезным, потому что удар соперника был несильным, но наш вратарь это не рассчитал, лег, и мяч пролетел над его головой. Если бы не дергался, взял бы его», - объяснил Николай Шумилин.

Во втором тайме пензенцы пошли в атаку, раскрылись и на 69-й минуте заработали пенальти. «Я не оспариваю решение, но, стоит отметить, что один и тот же судья за третью игру назначает нам уже пятый пенальти. Надо задуматься», - высказал свое мнение по этому поводу пресс-атташе клуба.

На 86-й минуте встречи противник забил в ворота сурских футболистов еще один гол. Окончательный счет матча - 3:0 в пользу «Динамо».

«Брянская команда здорово укомплектована, там очень опытный тренер. Они одержали пятую победу с сухим счетом», - отметил Николай Шумилин.

Комментируя ситуацию в клубе, он подчеркнул, что в этот раз на поле вышел весь основной состав «Зенита».

«Конфликт исчерпан, все долги по зарплатам отданы. Но, вот видите, и теперь мы проиграли, значит, дело не в отсутствии денег, а в чем-то другом», - заявил Николай Шумилин.

По словам пресс-атташе, в настоящее время контракт с прежним главным тренером Артемом Куликовым расторгнут. Обязанности наставника исполняет Владимир Радкевич. Правда, на этой игре он отсутствовал по семейным обстоятельствам, руководил процессом Дмитрий Ирышков.

Напомним: 13 сентября тренеры «Зенита» пришли на прием к и. о. главы администрации Пензы Сергею Волкову, где обозначили ряд проблем, в том числе финансового характера. В мэрии пообещали найти выход из сложившейся ситуации.

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Гость|17.09.2017 12:32|

Кончали бы эту бодягу. Не команда это.

Гость|17.09.2017 12:34|

Никогда такого не было и вот опять.

Имя: Гость
Комментарий:

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