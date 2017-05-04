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Общество | В Пензенской области 54 человека пострадали от нападения клещей

04.05.2017|16:05
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В Пензенской области продолжает расти количество пострадавших от нападения клещей. По данным на четверг, 4 мая, в больницы региона обратились 54 пензенца, 19 из них дети.

Для сравнения: еще неделю назад, 27 апреля, общее количество пострадавших составляло 38 человек.

«В отношении обратившихся пациентов медработники приняли стандартные меры профилактики. В областном центре гигиены и эпидемиологии проводятся исследования клещей на предмет их зараженности боррелиями, возбудителями МЭЧ и ГАЧ, а также вирусом клещевого энцефалита», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

В настоящее время лабораторно исследованы 28 клещей, снятых с людей. В одном из них обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза (3,6%).

Также сотрудники регионального управления Роспотребнадзора обращают внимание пензенцев, что с 6 по 9 мая клещи на лабораторное исследование будут приниматься по адресу: ул. Маршала Крылова, 3, с 8:30 до 17:00. Телефон для справок (8412) 68-87-85.

Напомним: в Пензенской области назвали места с наибольшим количеством пострадавших от клещей. Это Пенза, Бессоновский, Пензенский, Сердобский, Каменский, Кузнецкий, Башмаковский и Нижнеломовский районы.

4 и 5 мая ведутся работы по обработке от членистоногих Олимпийской аллеи.

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Гость|04.05.2017 16:19|

вранье, их гораздо больше, посчитайте тех укушенных, кто не сознался !

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