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Общество | На Олимпийской аллее распылят 300 литров химикатов

03.05.2017|16:32
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После каждой прогулки на Олимпийской аллее собаковод Инна Изюмова осматривает своих питомцев. На шерсти хорошо заметны паразиты. О вреде укусов клещей автор программы «Наше здоровье» знает не понаслышке, поэтому собакам дала специальные препараты.

Химикатами обработают и Олимпийскую аллею. Травить членистоногих будут в течение двух дней - 4 и 5 мая. На этот период руководство парка рекомендует пензенцам и гостям города отказаться от посещения места отдыха.

«Не нужно срывать сигнальные ленты. Мы работаем с химическими препаратами, которые могут быть опасны, особенно для детей», - обратилась к пензенцам директор центрального парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Порядка 300 литров отравы распылят на территории вдоль пешеходных дорожек. Около них уже убрали опавшую листву. Объект подготавливают к санитарной обработке.

На время ее проведения жителям Военного Городка предлагают ходить через другой КПП, тем самым не подвергая себя опасности. В эти дни даже бизнесмены берут выходные.

«В прошлом году мы не работали», - констатировала сотрудница пункта проката спортинвентаря Наталья.

Аллею откроют уже 6 мая.

Жителей Пензы также оповещают, что в период предстоящих майских праздников на Маршала Крылова, 3, будет работать лаборатория, куда на исследование можно сдать обнаруженного на теле кровососущего паразита.

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Гость|03.05.2017 19:01|

Во сколько обойдётся налогоплательщикам сей банкет??

Гость|03.05.2017 19:35|

а от попов никакой химии нет?

Имя: Гость
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