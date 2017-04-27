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Общество | В Пензенской области растет количество пострадавших от укусов клещей

27.04.2017|11:59
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По состоянию на четверг, 27 апреля, с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения Пензенской области обратились 38 человек, пострадавших от их нападения, в том числе 15 детей в возрасте до 14 лет. Соответствующую информацию обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Таким образом, за неделю число укушенных увеличилось в два раза.

Лабораторно исследован был 21 клещ, снятый с людей. В одном из них обнаружились возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

«В муниципальных образованиях региона начато проведение акарицидных обработок территорий летних оздоровительных учреждений, мест массового отдыха и посещения населения. По состоянию на 27 апреля обработана от клещей территория оздоровительного учреждения в пределах г. Пензы; площадь противоклещевой обработки составила 1 га», - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также напомнили пензенцам, что делать с извлеченным из кожи клещом. Целого и нерасчлененного, его необходимо поместить во флакон с ватным тампоном, смоченным водой, и доставить в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» (ул. Лермонтова, 36, 1-й этаж; тел.: 68-86-65, 56-46-97). Там клеща исследуют на зараженность боррелиями.

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