Названы места с наибольшим количеством пострадавших от клещей

02.05.2017 | 09:46

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало список территорий нападения клещей на жителей региона. Это Пенза, Бессоновский, Пензенский, Сердобский, Каменский, Кузнецкий, Башмаковский и Нижнеломовский районы.

Пензенская область неэндемична по клещевому вирусному энцефалиту, однако неблагополучна по иксодовому клещевому боррелиозу (ИКБ), природные очаги которого широко распространены. От ИКБ прививок не существует. При укусе инфицированным клещом врач назначает курсовой прием антибиотиков.

«Длительность клещевого сезона - по октябрь (включительно), общая интенсивность начавшегося сезона прогнозируется на уровне прошлогоднего», - сообщили в пресс-службе управления.

Напоминаем, что в Пензенской области уже открыли сезон любители тихой охоты. Опытные грибники знают, что меры предосторожности при походе в лес никогда не бывают лишними.