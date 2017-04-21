Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|21 апр 2017|17:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  60.32  |  $  56.23
 

Общество | Запись на субботние медицинские акции будет открываться за две недели

21.04.2017|15:30
Печать

В пятницу, 21 апреля, вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин распорядился увеличить время записи пациентов на субботние акции, которые проводятся в организациях здравоохранения, подведомственных областному минздраву.

По субботам жители Пензенской области могут обследоваться у врачей различных специальностей: онкологов, урологов, кардиологов, отоларингологов, офтальмологов, а также пройти флюорографию и диспансеризацию. Однако зачастую пациенты жалуются, что не могут записаться на прием к нужному доктору.

«Граждане должны за месяц знать, какие акции будут проводиться и к какому специалисту можно записаться», - обратился вице-губернатор к представителям минздрава.

Как пояснила врио министра здравоохранения Оксана Чижова, если ранее запись на прием к специалистам проводилась за неделю до проведения акций, то в ближайшее время откроется запись за две недели. В лечебных учреждениях будут принимать несколько врачей, а не один. Кроме того, к обследованию пациентов планируется привлекать медиков не только поликлиник, но и стационаров.

Также Валерий Савин призвал представителей районных администраций оградить население от недобросовестных предпринимателей, оказывающих медицинские услуги.

Так, в Пензенской области организована горячая линия для пострадавших от мошенников, действовавших под видом сотрудников «международной медицинской клиники».

«Обращаюсь к руководителям органов местного самоуправления: если появляются факты, когда вашим гражданам кто-то предлагает различные медицинские препараты, биологически активные добавки, приборы, якобы излечивающие от всех болезней, - тут же сообщайте об этом в министерство здравоохранения и проверяйте наличие лицензии на осуществление соответствующей медицинской деятельности», - поручил вице-губернатор представителям районных администраций.

0
0
0
0
 
Гость|21.04.2017 16:23|

Их бы самих сволот на таких ярмарках лечить. Народ в открытую уже хуже скота считают,а про какие-то высокотехнологичные виды помощи говорят. Одну такую" высокотехнологичную" прикрыли,по ходу " не того вылечили", ну остальные на горячую линию звоните. Когда нибудь спросят с этих министерских дармоедов крыс за развал медицины,нехватку врачей и выживание оставшихся отличных специалистов,за эти чудо ярмарки унижающие человеческое достоинство,за международные клиники со специалистами автослесарями. И давно пора понять,что остатки медицины в Пензе остались не благодаря а вопреки этим министерским крысам

Гость|21.04.2017 17:02|

Сего их за 2 недели объявлять, когда все забито уже через несколько минут. Только народ злисть. Этот небожитель небось в какой нибудь ведомственной больничке лечится без всяких очередей.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!