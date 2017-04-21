В пятницу, 21 апреля, вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин распорядился увеличить время записи пациентов на субботние акции, которые проводятся в организациях здравоохранения, подведомственных областному минздраву.
По субботам жители Пензенской области могут обследоваться у врачей различных специальностей: онкологов, урологов, кардиологов, отоларингологов, офтальмологов, а также пройти флюорографию и диспансеризацию. Однако зачастую пациенты жалуются, что не могут записаться на прием к нужному доктору.
«Граждане должны за месяц знать, какие акции будут проводиться и к какому специалисту можно записаться», - обратился вице-губернатор к представителям минздрава.
Как пояснила врио министра здравоохранения Оксана Чижова, если ранее запись на прием к специалистам проводилась за неделю до проведения акций, то в ближайшее время откроется запись за две недели. В лечебных учреждениях будут принимать несколько врачей, а не один. Кроме того, к обследованию пациентов планируется привлекать медиков не только поликлиник, но и стационаров.
Также Валерий Савин призвал представителей районных администраций оградить население от недобросовестных предпринимателей, оказывающих медицинские услуги.
Так, в Пензенской области организована горячая линия для пострадавших от мошенников, действовавших под видом сотрудников «международной медицинской клиники».
«Обращаюсь к руководителям органов местного самоуправления: если появляются факты, когда вашим гражданам кто-то предлагает различные медицинские препараты, биологически активные добавки, приборы, якобы излечивающие от всех болезней, - тут же сообщайте об этом в министерство здравоохранения и проверяйте наличие лицензии на осуществление соответствующей медицинской деятельности», - поручил вице-губернатор представителям районных администраций.
Их бы самих сволот на таких ярмарках лечить. Народ в открытую уже хуже скота считают,а про какие-то высокотехнологичные виды помощи говорят. Одну такую" высокотехнологичную" прикрыли,по ходу " не того вылечили", ну остальные на горячую линию звоните. Когда нибудь спросят с этих министерских дармоедов крыс за развал медицины,нехватку врачей и выживание оставшихся отличных специалистов,за эти чудо ярмарки унижающие человеческое достоинство,за международные клиники со специалистами автослесарями. И давно пора понять,что остатки медицины в Пензе остались не благодаря а вопреки этим министерским крысам