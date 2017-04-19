19.04.2017 | 09:28

Сотрудники управления МВД России по Пензенской области пресекли деятельность организации, которая позиционировала себя как международная медицинская клиника. Она располагалась в одном из торговых центров Пензы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного сотрудниками клиники, было возбуждено уголовное дело. Задержаны 10 работников организации и 2 руководителей. Последние оказались жителями Краснодарского края, по решению суда они помещены под стражу. Еще один фигурант находится под домашним арестом, с остальных взята подписка о невыезде.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные заявления граждан, которые сообщали о мошеннических действиях со стороны сотрудников клиники. Те предлагали потенциальным клиентам (большинство из них составляли женщины старше 50 лет) пройти бесплатную медицинскую диагностику.

Обязательным условием проведения процедуры было предъявление паспорта. Проводя диагностику, работники организации под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на суммы от 50 до 200 тысяч рублей для оплаты услуг клиники.

При этом обслуживанием клиентов занимались сотрудники, не имевшие медицинского образования. К примеру, установлено, что комплексную диагностику здоровья пациентов проводил гражданин с образованием автомеханика.

«На данный момент в полицию поступило более 100 заявлений от граждан, являвшихся клиентами данной организации. Сотрудники управления МВД России по Пензенской области проводят проверку деятельности клиники по всем направлениям оказанных услуг», - сообщили в пресс-службе МВД России.