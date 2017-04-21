В Пензе определились с датой завершения отопительного сезона. Согласно постановлению администрации города от 21 апреля, к отключению теплоносителя приступят в среду, 26 апреля.
Такое решение было принято в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха.
«Совместно с потребителями и организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, жилищно-эксплуатационными организациями будут производиться необходимые работы по переводу теплоснабжения города с зимнего режима на летний», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.
В последнюю очередь тепло отключат в объектах здравоохранения, детских садах и общеобразовательных учреждениях.
Напомним: ранее планировалось, что отопительный сезон в городе завершится 17 апреля. Однако из-за ухудшения погодных условий отключение перенесли на неделю позже.
Одним из первых населенных пунктов, переходящих на летний режим, стал Заречный, там отопление решили отключать с 13-го числа, но из-за похолодания тепло вернулось в дома горожан 18 апреля.
penzainform.ru писал(a):Это решение как и другие решения администрации принимаются в связи с хорошим или плохим настроением.