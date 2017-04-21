21.04.2017 | 17:27

В Пензе определились с датой завершения отопительного сезона. Согласно постановлению администрации города от 21 апреля, к отключению теплоносителя приступят в среду, 26 апреля.

Такое решение было принято в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха.

«Совместно с потребителями и организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, жилищно-эксплуатационными организациями будут производиться необходимые работы по переводу теплоснабжения города с зимнего режима на летний», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

В последнюю очередь тепло отключат в объектах здравоохранения, детских садах и общеобразовательных учреждениях.

Напомним: ранее планировалось, что отопительный сезон в городе завершится 17 апреля. Однако из-за ухудшения погодных условий отключение перенесли на неделю позже.

Одним из первых населенных пунктов, переходящих на летний режим, стал Заречный, там отопление решили отключать с 13-го числа, но из-за похолодания тепло вернулось в дома горожан 18 апреля.