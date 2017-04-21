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Общество | В Пензе к завершению отопительного сезона приступят 26 апреля

21.04.2017|17:27
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В Пензе определились с датой завершения отопительного сезона. Согласно постановлению администрации города от 21 апреля, к отключению теплоносителя приступят в среду, 26 апреля.

Такое решение было принято в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха.

«Совместно с потребителями и организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, жилищно-эксплуатационными организациями будут производиться необходимые работы по переводу теплоснабжения города с зимнего режима на летний», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

В последнюю очередь тепло отключат в объектах здравоохранения, детских садах и общеобразовательных учреждениях.

Напомним: ранее планировалось, что отопительный сезон в городе завершится 17 апреля. Однако из-за ухудшения погодных условий отключение перенесли на неделю позже.

Одним из первых населенных пунктов, переходящих на летний режим, стал Заречный, там отопление решили отключать с 13-го числа, но из-за похолодания тепло вернулось в дома горожан 18 апреля.

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Гость|21.04.2017 17:57|

penzainform.ru писал(a):

Такое решение было принято в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха.
Это решение как и другие решения администрации принимаются в связи с хорошим или плохим настроением.

Гость|21.04.2017 18:03|

За март прислали 2 тысячи за отопление. Страшно представить сколько пришлют за тёплый апрель. Ведь как известно чем теплее выдаётся месяц тем больше присылают за отопление.

Гость|21.04.2017 18:05|

Готовь последние, суши сухари, пока тепло...

Гость|21.04.2017 18:09|

2раза в апреле не работали батареи на ул.Островского д3!только пусть попробуют насчитать за эти дни отопление!сразу окажутся без лицензии.я не лошара как другие!пройду не поленюсь весь район ...так что господа из УК прежде чем начислить подумайте?

Гость|21.04.2017 18:09|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Такое решение было принято в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха.
Это решение как и другие решения администрации принимаются в связи с хорошим или плохим настроением.

Как моча в голову ударит...

Гость|21.04.2017 18:36|

Правильное решение,холодина же стоит!

10 дней назад вернулся из командировки,зашел в квартиру,чуть не задохнулся-жарко!

Вспомнил не раз поставщиков тепла- зачем так топить!

Но прошедшая неделя показала,что хорошо ,что не отключили!

Будем надеяться,что со среды потеплеет и отключение придется вовремя!

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