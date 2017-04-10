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Общество | В Заречном отопительный сезон завершится 13 апреля

10.04.2017|12:38
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В четверг, 13 апреля, в Заречном планируют прекратить подачу тепла в дома и завершить отопительный сезон. Это связано со значительным повышением температуры воздуха.

«Дата отключения тепла в детских садах, школах, медсанчасти и на других социально значимых объектах будет определяться отдельно. Планируется, что это произойдет не ранее следующей недели», - сообщает портал «Город Z».

В прошлом году отопительный сезон в жилых домах Заречного завершился 12 апреля, а уже 15-го числа перестали топить в учреждениях образования и здравоохранения. В Пензе теплоснабжение прекратилось 11 апреля.

Источник — gorodz.info
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