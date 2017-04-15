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Общество | В Пензе из-за холодной погоды отопительный сезон завершится позже

15.04.2017|14:51
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В Пензе переносятся сроки окончания отопительного сезона. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе городской администрации в субботу, 15 апреля.

По сведениям синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха, особенно в ночное время, будет низкой.

«По этой причине мэр Пензы Виктор Кувайцев принял решение о переносе окончания отопительного сезона на неделю», - пояснили в пресс-службе.

Все представители теплоснабжающих организаций поставлены в известность.

Напомним: ранее планировалось, что в областном центре завершат отопительный сезон в понедельник, 17 апреля.

В 2016 году это произошло уже 11-го числа. В 2017-м одним из первых населенных пунктов, переходящих на летний режим, стал Заречный, там отопление решили отключать с четверга, 13 апреля.

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Гость|15.04.2017 15:10|

А цены за отопление принесут как зимние морозы? На улице уже давно тепло, чем обоснуют такую плату за тепло?

Гость|15.04.2017 15:22|

Гость писал(a):

чем обоснуют такую плату за тепло?
Тем что вам дорогие жители было якобы холодно а дома гулял мороз.

Гость|15.04.2017 15:23|

На Кулакова 1 кстати отопление отключили 12 апреля. Надеюсь и не включат!

Гость|15.04.2017 15:30|

Короче готовьтесь. Отопительный сезон начнут заканчивать 24 апреля. Только к 27 апреля тепло отключат в жилых домах. Топить будут как в морозы. Счетам потом в мае не пугайтесь. У вас же был мороз? Платите молча.

Гость|15.04.2017 15:35|

Гость писал(a):

Тем что вам дорогие жители было якобы холодно а дома гулял мороз.
Да что ж за люди-то? На улице холодно, сегодня пока домой шел, замерз, а если бы еще и дома было холодно, то вообще беда. Это вы не жалуетесь, пока не мерзнете. Вечно недовольный народ, у которого вечно все плохо!

Гость|15.04.2017 15:35|

Посмотрите прогноз погоды, чего возмущаться-то?

Имя: Гость
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