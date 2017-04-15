15.04.2017 | 14:51

В Пензе переносятся сроки окончания отопительного сезона. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе городской администрации в субботу, 15 апреля.

По сведениям синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха, особенно в ночное время, будет низкой.

«По этой причине мэр Пензы Виктор Кувайцев принял решение о переносе окончания отопительного сезона на неделю», - пояснили в пресс-службе.

Все представители теплоснабжающих организаций поставлены в известность.

Напомним: ранее планировалось, что в областном центре завершат отопительный сезон в понедельник, 17 апреля.

В 2016 году это произошло уже 11-го числа. В 2017-м одним из первых населенных пунктов, переходящих на летний режим, стал Заречный, там отопление решили отключать с четверга, 13 апреля.