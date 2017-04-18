18.04.2017 | 10:25

Во вторник, 18 апреля, в Заречном возобновлена подача отопления. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю температура воздуха днем не превысит 9 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -9.

«18 апреля отопление в многоквартирных домах Заречного снова включили, подавать тепло ресурсоснабжающая организация будет в соответствии с температурным графиком», - сообщает информационный сайт «Заречье сегодня» со ссылкой на замглавы администрации по вопросам ЖКХ Илью Дильмана.

Отключение отопления вновь станет возможным, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней будет составлять или превысит +8 градусов.

В Кузнецке также объявили о продлении отопительного сезона до конца недели.

«Об этом на планерке заявил мэр города Сергей Златогорский», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Напомним: 13 апреля в Заречном из-за повышения температуры воздуха прекратили подачу тепла в дома горожан.

В Пензе в субботу, 15 апреля, в связи с похолоданием мэр города Виктор Кувайцев принял решение о переносе окончания отопительного сезона на неделю.

Ранее планировалось, что в областном центре завершат отопительный сезон в понедельник, 17 апреля.