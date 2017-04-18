Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|18 апр 2017|11:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Снег |
  59.84  |  $  56.25
 

Общество | В Заречном в дома горожан вновь поступило тепло

18.04.2017|10:25
Печать

Во вторник, 18 апреля, в Заречном возобновлена подача отопления. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю температура воздуха днем не превысит 9 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -9.

«18 апреля отопление в многоквартирных домах Заречного снова включили, подавать тепло ресурсоснабжающая организация будет в соответствии с температурным графиком», - сообщает информационный сайт «Заречье сегодня» со ссылкой на замглавы администрации по вопросам ЖКХ Илью Дильмана.

Отключение отопления вновь станет возможным, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней будет составлять или превысит +8 градусов.

В Кузнецке также объявили о продлении отопительного сезона до конца недели.

«Об этом на планерке заявил мэр города Сергей Златогорский», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Напомним: 13 апреля в Заречном из-за повышения температуры воздуха прекратили подачу тепла в дома горожан.

В Пензе в субботу, 15 апреля, в связи с похолоданием мэр города Виктор Кувайцев принял решение о переносе окончания отопительного сезона на неделю.

Ранее планировалось, что в областном центре завершат отопительный сезон в понедельник, 17 апреля.

0
0
0
0
 
Гость|18.04.2017 11:46|

отопление воскресе!

Гость|18.04.2017 11:50|

Гость писал(a):

отопление воскресе!
Навальные пытались обвалить всё тепло, да номер не вышел. Удоды какие-то, а не пазиценеры...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!