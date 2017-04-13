13.04.2017 | 10:40

С понедельника, 17 апреля, в областном центре объявлено завершение отопительного сезона без отключения горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пензы со ссылкой на постановление № 629 от 12 апреля.

Организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности будут переводить теплоснабжение города с зимнего режима на летний. В последнюю очередь предполагается отключать объекты здравоохранения, детсады и школы.

Напомним: в 2016 году отопительный сезон в Пензе завершился уже 11 апреля. В 2017-м одним из первых населенных пунктов, переходящих на летний режим, стал Заречный: здесь отопление запланировано отключать с четверга, 13 апреля.