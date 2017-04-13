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Общество | 17 апреля в Пензе приступят к отключению теплоснабжения

13.04.2017|10:40
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С понедельника, 17 апреля, в областном центре объявлено завершение отопительного сезона без отключения горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пензы со ссылкой на постановление № 629 от 12 апреля.

Организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности будут переводить теплоснабжение города с зимнего режима на летний. В последнюю очередь предполагается отключать объекты здравоохранения, детсады и школы.

Напомним: в 2016 году отопительный сезон в Пензе завершился уже 11 апреля. В 2017-м одним из первых населенных пунктов, переходящих на летний режим, стал Заречный: здесь отопление запланировано отключать с четверга, 13 апреля.

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Гость|13.04.2017 10:59|

мож еще пару недель поплатим им в карман? а жару в квартирах потерпим, есть же окна...

Гость|13.04.2017 11:01|

Наконец-то!!! ....., нужно было еще месяц назад отключать!!!

Гость|13.04.2017 11:02|

Ну просто перед Пасхой не стали отключать т.к. ГВС в большинстве случаев при отключении отопления нужно регулировать и перед праздником многие остались бы без горячей воды.

Гость|13.04.2017 11:06|

По народным приметам после завершения отопительного сезона следует ждать похолодания.

Гость|13.04.2017 11:09|

Гость писал(a):

мож еще пару недель поплатим им в карман? а жару в квартирах потерпим, есть же окна...
Да пусть жрут. Этим скотам только на небесах расплата будет. При нынешней вертикали им все с рук сходит. Прокляты они все и уже давно. Каждой бабушкой и молодой семьей с ипотекой.

Гость|13.04.2017 11:17|

Гость писал(a):

Гость|13.04.2017 11:02|

Ну просто перед Пасхой не стали отключать т.к. ГВС в большинстве случаев при отключении отопления нужно регулировать и перед праздником многие остались бы без горячей воды.

Если бы 13 марта отключили, до пасхи отрегулировали бы ГВС. И от жары/духоты не мучились и платили бы в этом месяце уже меньше.

Гость|13.04.2017 11:18|

Гость писал(a):

Да пусть жрут. Этим скотам только на небесах расплата будет
Да им после всех печальных событий еще в марте нужно было все отключить и начать ремонтные работы на всех объектах. Ненажоры они.

Гость|13.04.2017 11:24|

ВОТ БУКИ ТАКИЕ! ЧТО БЫ ВАС ТАК ЧЕРТИ В АДУ ЖАРИЛИ

Гость|13.04.2017 11:46|

Ильина в отставку-вовремя ни начать,ни закончить отопительный сезон не может. А во время ЧП на курортах отдыхает за бугром. Что за работник такой??!!

Гость|13.04.2017 11:48|

Гость писал(a):

Ильина в отставку-вовремя ни начать,ни закончить отопительный сезон не может. А во время ЧП на курортах отдыхает за бугром. Что за работник такой??!!
Хороший друг кого надо. Им посрать. Кто на лыжах катается, кто на пляже бухает. У них все равно будет 146% на выборах. Ну и чего заморачиваться.

Имя: Гость
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