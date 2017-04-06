06.04.2017 | 17:04

В субботу, 8 апреля, в 10:00 на площади Ленина в Пензе состоится антитеррористический митинг «Вместе против террора».

«Охрану правопорядка на мероприятии будут обеспечивать сотрудники полиции, а также народные дружины и представители частных охранных предприятий», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Ожидается, что участниками митинга станут до пяти тысяч горожан. В частности, на него уже пригласили сотрудников образовательных учреждений.

Как рассказала ИА «ПензаИнформ» учитель одной из средних школ города, данная инициатива нашла отклик в учебном заведении.

«Мы вместе со всей страной переживаем эту трагедию, думать о случившемся и больно, и страшно... Но именно сейчас нужно сплотиться, как-то поддержать друг друга», - отметила пензячка.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что участие в мероприятии примут первые лица губернии и представители органов власти.

Антитеррористические акции пройдут во многих городах России. Так, они запланированы в Калининграде, Владимире, Туле, Воронеже, Нижнем Новгороде, Иркутске и так далее.

Напомним: 3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв неустановленного устройства, начиненного поражающими элементами. В результате погибли 14 человек, более 40 пострадавших находятся в больницах.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования семьям погибших и вместе с представителями всех уровней власти принял участие в траурной акции у памятника героям блокадного Ленинграда. В храмах по погибшим при взрыве в Санкт-Петербурге отслужили панихиды.

Во вторник, 4 апреля, более 200 пензенцев почтили память погибших минутой молчания у Дома молодежи. Неравнодушные горожане принесли цветы и игрушки, зажгли свечи.