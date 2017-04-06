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Общество | 8 апреля в Пензе состоится антитеррористический митинг

06.04.2017|17:04
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В субботу, 8 апреля, в 10:00 на площади Ленина в Пензе состоится антитеррористический митинг «Вместе против террора».

«Охрану правопорядка на мероприятии будут обеспечивать сотрудники полиции, а также народные дружины и представители частных охранных предприятий», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Ожидается, что участниками митинга станут до пяти тысяч горожан. В частности, на него уже пригласили сотрудников образовательных учреждений.

Как рассказала ИА «ПензаИнформ» учитель одной из средних школ города, данная инициатива нашла отклик в учебном заведении.

«Мы вместе со всей страной переживаем эту трагедию, думать о случившемся и больно, и страшно... Но именно сейчас нужно сплотиться, как-то поддержать друг друга», - отметила пензячка.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что участие в мероприятии примут первые лица губернии и представители органов власти.

Антитеррористические акции пройдут во многих городах России. Так, они запланированы в Калининграде, Владимире, Туле, Воронеже, Нижнем Новгороде, Иркутске и так далее.

Напомним: 3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв неустановленного устройства, начиненного поражающими элементами. В результате погибли 14 человек, более 40 пострадавших находятся в больницах.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования семьям погибших и вместе с представителями всех уровней власти принял участие в траурной акции у памятника героям блокадного Ленинграда. В храмах по погибшим при взрыве в Санкт-Петербурге отслужили панихиды.

Во вторник, 4 апреля, более 200 пензенцев почтили память погибших минутой молчания у Дома молодежи. Неравнодушные горожане принесли цветы и игрушки, зажгли свечи.

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Гость|06.04.2017 18:07|

Как классно, мы все вместе соберёмся сделаем большой митинг и покажем террористам какие мы сплочённые. Террористы посмотрят и поймут что не нужно делать теракты против такого сплочённого народа, потому что это плохо.

Гость|06.04.2017 18:09|

Утренний взрыв возле школы в Ростове-на-Дону мог быть не единственным. В течение дня в городе выявили еще два самодельных взрывных устройства, одно из них было также замаскированно под фонарик.

Вторую замаскированную под фонарик бомбу обнаружили днем на улице Пушкинской возле памятника Владимиру Высоцкому. На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы, территорию вблизи монумента оцепили. Вскоре взрывотехники обезвредили устройство.

Третья бомба была найдена на детской площадке по улице Береговой, сообщает сайт DonDay.ru. По данным местных жителей, это устройство также было замаскированно под карманный фонарик.

Прибывшие на место правоохранители эвакуировали всех людей с территории вблизи опасной находки, а затем взрывотехники обезвредили бомбу с помощью контролируемого подрыва.

Хорошо, что успели обезвредить. Это могло бы взорваться у кого-то в руках, комментировали очевидцы действия правоохранителей

Напомним, сегодня около 6.30 возле ростовского лицея № 5 сторож нашел предмет, похожий на фонарик, который взорвался у него в руках. Мужчине оторвало кисть руки и травмировало брюшную полость, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Позднее в Сети была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала мужчину, подбросившего взрывное устройство, а также сам момент взрыва «бомбы-фонарика».

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статьям «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Также силовики устанавливают личность преступника.

Это дело касается первого взрыва, при этом два других инцидента правоохранители пока не комментируют. На данным момент неизвестно, считают ли следователи все эти происшествия эпизодами злодеяний одного и того же человека или группы лиц.

Тем временем в социальных сетях среди ростовчан понемногу нарастает паника. Люди и сообщества делятся памятками о том, как правильно реагировать на подозрительные и бесхозные вещи и что делать в случае обнаружения взрывного устройства.

По словам пользователей, полицию буквально завалили обращения о подозрительных предметах, многие из опасений оказываются ложными.

Гость|06.04.2017 18:10|

Гость писал(a):

. Террористы посмотрят и поймут что не нужно делать теракты
А еси они с юмором окажутся , то могут и этот митинг подорвать , лучше не ходить на него от греха подальше.

Гость|06.04.2017 18:11|

под знаменами Анального? кто организатор? не методичка ли госдепа?

Гость|06.04.2017 18:17|

Мусульмане - не террористы!!!

Да, но почему все террористы мусульмане?

Гость|06.04.2017 18:21|

в такое страшное время нельзя сгонять народ на массовку,опасно

Гость|06.04.2017 18:24|

История меняется с быстротой калейдоскопа. Хочу купить такую игрушку калейдоскоп и смотреть через неё в небо, сидя на московской, для умиротворения души.

Для меня события с начала 91-го были как вчера. Интересно, куда нас завернут на этот раз.

Гость|06.04.2017 18:24|

Гость писал(a):

Мусульмане - не террористы!!!

Да, но почему все террористы мусульмане?

Как позволяете, так с вами и обращаются. Мусульмане ни при чём. Пасомые сами выбрали свой путь. ))) Путь скорбения, терпения и молитвы. Хоругви им в руки. )))

Гость|06.04.2017 18:28|

Надо митинг против того, кто не обеспечивает народу безопасность. А наоборот, влез в сирийское осиное генздо. Мало самолета над Синаем? Забыли уже?

Гость|06.04.2017 18:29|

Опять показуха...

Гость|06.04.2017 18:32|

Гость писал(a):

Надо митинг против того, кто не обеспечивает народу безопасность.
Да !!! Но сначала митинг чтобы собрать митинг !!! )))

Гость|06.04.2017 18:35|

А крестный ход будет?

Гость|06.04.2017 18:36|

Гость писал(a):

Мусульмане - не террористы!!!

Да, но почему все террористы мусульмане?

Не все мусульмане террористы, но каждый террорист - мусульманин.

Гость|06.04.2017 18:36|

Гость писал(a):

Не все мусульмане террористы, но каждый террорист - мусульманин.
Виталик? Это ты?

Гость|06.04.2017 18:37|

Митинг не о чем и главное для кого и где эти террористы не понятно,смотреть они хоть придут.

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Имя: Гость
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