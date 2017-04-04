04.04.2017 | 11:43

Во вторник, 4 апреля, перед Домом молодежи в Пензе пройдет траурное мероприятие, посвященное трагедии в петербургском метро, где накануне, 3 апреля, прогремел взрыв.

Всех неравнодушных граждан приглашают почтить память погибших минутой молчания. Организаторы сообщили, что любому желающему будет предоставлена возможность высказаться.

Также планируется возложить цветы и запустить в небо шары. Начало мероприятия в 19:00.

«Мы, молодежь Пензенской области, скорбим вместе со всей страной!» - подчеркнул руководитель пресс-службы Дома молодежи Олег Машин.

Напомним: взрыв произошел в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт - 2». 14 человек погибли, более 50 пострадали.

Губернатор Иван Белозерцев и мэр Виктор Кувайцев выразили соболезнования близким погибших. Пензенцы могут почтить память жертв трагедии, возложив цветы к памятнику героям блокадного Ленинграда на Западной Поляне.