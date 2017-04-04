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Общество | У Дома молодежи пройдет траурное мероприятие в память о жертвах взрыва

04.04.2017|11:43
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Во вторник, 4 апреля, перед Домом молодежи в Пензе пройдет траурное мероприятие, посвященное трагедии в петербургском метро, где накануне, 3 апреля, прогремел взрыв.

Всех неравнодушных граждан приглашают почтить память погибших минутой молчания. Организаторы сообщили, что любому желающему будет предоставлена возможность высказаться.

Также планируется возложить цветы и запустить в небо шары. Начало мероприятия в 19:00.

«Мы, молодежь Пензенской области, скорбим вместе со всей страной!» - подчеркнул руководитель пресс-службы Дома молодежи Олег Машин.

Напомним: взрыв произошел в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт - 2». 14 человек погибли, более 50 пострадали.

Губернатор Иван Белозерцев и мэр Виктор Кувайцев выразили соболезнования близким погибших. Пензенцы могут почтить память жертв трагедии, возложив цветы к памятнику героям блокадного Ленинграда на Западной Поляне.

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Гость|04.04.2017 12:45|

Приду, пусть все знают, что не боимся!

Гость|04.04.2017 13:01|

ФСБ подорвали станцию. как в 99м с мешками "сахара"

Гость|04.04.2017 13:39|

Гость писал(a):

ФСБ подорвали станцию. как в 99м с мешками "сахара"
penzainform.ru писал(a):
Организаторы сообщили, что любому желающему будет предоставлена возможность высказаться.
Можете высказаться. Пусть больше людей услышат. Только готовы они это услышать? Поймут?

Гость|04.04.2017 13:47|

Гость писал(a):

Гость|04.04.2017 13:01|

ФСБ подорвали станцию. как в 99м с мешками "сахара"

Бросайте пить, люди пострадали! а вы несете ересь!

Гость|04.04.2017 15:16|

penzainform.ru писал(a):

«Мы, молодежь Пензенской области, скорбим вместе со всей страной!» - подчеркнул руководитель пресс-службы Дома молодежи Олег Машин.
поверь мне олежек,но нет.не все и не скорбим

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