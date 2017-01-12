12.01.2017 | 14:46

В Пензенской области зарегистрирована заболеваемость гриппом двух типов. По данным на четверг, 12 января, лабораторно подтверждены 17 случаев заражения: 16 - гонконгским вирусом и 1 - вирусом группы B.

Об этом стало известно на пресс-конференции, состоявшейся в региональном минздраве. По словам специалистов, в 2016 году жителей области прививали от указанных двух штаммов, а также от свиного гриппа.

В этом сезоне число заболевших стало увеличиваться раньше, чем обычно: уже в декабре некоторые классы в школах закрыли на карантин. Однако в настоящее время показатели заболеваемости населения не превышают контрольные уровни эпидемического порога. За первую неделю 2017-го зарегистрировано 1 711 случаев ОРВИ.

По словам главного внештатного эпидемиолога Министерства здравоохранения Пензенской области Валентины Калинкиной, резкий рост заболеваемости специалисты ждут с двадцатых чисел января. Школьники понесут вирус из образовательных учреждений в семьи.

Главный внештатный инфекционист минздрава Джамиля Курмаева советует вызывать врача при симптомах гриппа (он обычно начинается с высокой температуры, которая плохо снижается; появляются признаки интоксикации).

«Меньше посещайте места большого скопления людей. Больные не должны ходить в школы и детсады, на работу. В образовательных учреждениях мы еще с осени ввели фильтры: не принимаются дети с температурой и выраженными катаральными явлениями. Сейчас обращаем более пристальное внимание на трудовые коллективы», - сообщила начальник отдела минздрава Галина Рожкова.

У тех, кто поздно обращается за помощью и не уходит на больничный, заболевание протекает особенно тяжело. Существует риск летального исхода. 38-летний житель Пензы, который 7 января скончался в больнице от гриппа, слишком поздно обратился к врачам. Кроме того, он являлся инвалидом II группы, страдал хроническим заболеванием верхних дыхательных путей (ХОБЛ, бронхиальная астма), гипертонической болезнью и вирусным гепатитом С.

«Приветствуется ношение масок (тканевых, а не марлевых), их эффективность доказана. И нельзя забывать о том, что возбудители гриппа остаются и на руках. Крайне важно тщательно их мыть, намыливая не менее 20 секунд - только это даст эффект», - подчеркнула Валентина Калинкина.

Представители медицины рекомендуют строго придерживаться схемы лечения, назначенной врачом, так как эффективно будут действовать не любые противовирусные и противогриппозные препараты.