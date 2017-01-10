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Общество | Министр Стрючков призвал освобождать больных сотрудников от работы

10.01.2017|14:21
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Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков обратился к руководящему звену предприятий и организаций с призывом освобождать заболевших сотрудников от работы.

Напомним: за первую неделю 2017 года в области зарегистрировано 1 711 человек с простудными заболеваниями, из них 14 - с лабораторно подтвержденным гриппом А. Заболеваемость не превышает уровня среднегодового эпидемического порога, но наблюдается тенденция ее роста.

«Следует понимать, что у нездорового человека понижается работоспособность, теряется концентрация внимания, наблюдается быстрая утомляемость. Такой специалист является неполноценным сотрудником, который к тому же может заразить остальных коллег. Большое число заболевших работников, естественно, ведет к снижению производительности и экономическим потерям», - поясняет пресс-служба регионального минздрава.

Медики просят заболевших гриппом или ОРВИ ограничить контакты со здоровыми людьми, чтобы не разносить инфекцию.

«Независимо от тяжести заболевания и самочувствия больной человек опасен для окружающих», - констатирует министр.

Кроме того, медики призывают население не заниматься самолечением, а своевременно обращаться за помощью, чтобы не допустить осложнений, которые требуют длительного и дорогостоящего лечения.

Напомним: в понедельник, 9 января, губернатор Иван Белозерцев предложил привлекать к ответственности тех, кто в болезненном состоянии выходит на работу. Глава региона упрекнул областные минздрав и минтруд в том, что они не занимают в этом вопросе принципиальной позиции. В итоге министр здравоохранения оперативно отреагировал на замечание губернатора.

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Гость|10.01.2017 14:58|

Не надо тут распускать нюни, губернатор сказал наказывать - значит наказывать! Жестоко наказывать, а не так слабохарактерно освобождать!

Гость|10.01.2017 15:00|

Куда обращаться за помощью?! Пока подойдет очередь по записи-коньки отбросишь. Единственный путь-самолечение.

Гость|10.01.2017 15:02|

penzainform.ru писал(a):

«Независимо от тяжести заболевания и самочувствия больной человек опасен для окружающих», - констатирует министр.
Это он про губернатора на вчерашней планерке?

Гость|10.01.2017 15:09|

а безвозмездно лук, чеснок, мед, горчичники будут выдавать

Гость|10.01.2017 15:21|

Наказывать надо не работников,а их руководителей, которые нее отпускают на больничные наказывал снижением за за этот самый больничный...Уважаемые,помните, что в нашей стране бюджетных организаций раз два и обчелся...

Гость|10.01.2017 15:36|

Вы заболели-берите выходные в счет отпуска-так заботится работодатель о нашем здоровье.

Имя: Гость
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