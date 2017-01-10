10.01.2017 | 14:21

Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков обратился к руководящему звену предприятий и организаций с призывом освобождать заболевших сотрудников от работы.

Напомним: за первую неделю 2017 года в области зарегистрировано 1 711 человек с простудными заболеваниями, из них 14 - с лабораторно подтвержденным гриппом А. Заболеваемость не превышает уровня среднегодового эпидемического порога, но наблюдается тенденция ее роста.

«Следует понимать, что у нездорового человека понижается работоспособность, теряется концентрация внимания, наблюдается быстрая утомляемость. Такой специалист является неполноценным сотрудником, который к тому же может заразить остальных коллег. Большое число заболевших работников, естественно, ведет к снижению производительности и экономическим потерям», - поясняет пресс-служба регионального минздрава.

Медики просят заболевших гриппом или ОРВИ ограничить контакты со здоровыми людьми, чтобы не разносить инфекцию.

«Независимо от тяжести заболевания и самочувствия больной человек опасен для окружающих», - констатирует министр.

Кроме того, медики призывают население не заниматься самолечением, а своевременно обращаться за помощью, чтобы не допустить осложнений, которые требуют длительного и дорогостоящего лечения.

Напомним: в понедельник, 9 января, губернатор Иван Белозерцев предложил привлекать к ответственности тех, кто в болезненном состоянии выходит на работу. Глава региона упрекнул областные минздрав и минтруд в том, что они не занимают в этом вопросе принципиальной позиции. В итоге министр здравоохранения оперативно отреагировал на замечание губернатора.