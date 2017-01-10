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Общество | За две недели более 4 тысяч пензенцев заболели ОРВИ и гриппом

10.01.2017|09:29
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Представители пензенского управления Роспотребнадзора озвучили показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в конце 2016-го и начале 2017 года.

«Эпидемиологическая ситуация в течение анализируемого периода характеризовалась начавшимся сезонным подъемом заболеваемости с показателями, не превышающими контрольные уровни эпидемического порога», - сообщается на сайте ведомства.

За последнюю неделю 2016 года было зарегистрировано 2 592 случаев ОРВИ, за первую неделю 2017-го - 1 711 случаев.

Наибольший уровень заболеваемости отмечен среди детей в возрасте 3-6 лет. Показатель среди детей 7-14 лет незначительно превышает эпидемический порог.

«Из числа лабораторно подтвержденных случаев гриппа преимущественно идентифицируется штамм А(H3N2)», - резюмировали в Роспотребнадзоре.

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